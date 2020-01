Mig miler de persones desallotjades per la crescuda de la Tordera

Un dels trams ferroviaris afectats per la crescuda del Tordera Foto: ACN

Massanes, el municipi més afectat



Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Creu Roja han desallotjat 300 veïns de la urbanització Riuclar de Massanes (Selva) com a mesura preventiva per la proximitat del riu Tordera, un dels que s'ha desbordat aquest dimecres com a conseqüència del temporal Gloria. Els Bombers han activat tres dotacions terrestres i un helicòpter de rescat per donar suport a les tasques d'evacuació.

Gairebé mig miler de persones són desallotjades de casa seva per la crescuda del cabal del riu Tordera. Segons han informat els serveis d'emergències des de diverses localitats, a conseqüència del temporal i de més que probables inundacions, els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Creu Roja han hagut de desallotjar veïns pel risc que suposava quedar-s'hi.Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Creu Roja han desallotjat 300 veïns de la urbanització Riuclar de Massanes (Selva) com a mesura preventiva per la proximitat del riu Tordera, un dels que s'ha desbordat aquest dimecres com a conseqüència del temporal Gloria. Els Bombers han activat tres dotacions terrestres i un helicòpter de rescat per donar suport a les tasques d'evacuació.

La primera tongada de pluges ha deixat el nucli amb afectacions ben visibles, des de carrers completament negats fins a passos tallats per la caiguda d'arbres i l'acumulació de sediments del riu. Els ponts que uneixen les dues ribes, i que tenen habitatges a banda i banda, s'han convertit en punts de risc. Un d'ells ha quedat completament inundat i en el segon s'ha restringit el pas.



A l'evacuació preventiva hi han participat els Bombers, els Mossos d’Esquadra, agents de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), Protecció Civil i l’Ajuntament de Massanet-Massanes. Tot plegat després de rebre l’avís per quantitat de pluja acumulada que podria afectar directament la mobilitat i seguretat de les 400 persones que viuen en aquesta urbanització. David Quinatana, sotscap de guàrdia dels Bombers, ha explicat que es fa “davant de la possibilitat de repetició de les pluges que farien que els seus habitants quedessin aïllats”. Aquest petit nucli només disposa d’una entrada principal a tocar de la riera, “la qual ha descalçat la carretera i l’ha tallat pel nivell de l’aigua que ha pujat” ha detallat Quintana. Una situació que ha obligat a treure una persona amb mitjans aèris perquè la seva casa estava separada de la resta.

Tordera desallotjarà 170 veïns de forma preventiva davant d'una possible nova crescuda del riu en el marc del temporal Gloria. L'alcalde, Joan Carles Garcia, ha confirmat a l'ACN que "es pot tornar a viure una situació com la de la nit passada, i per això s'està preparant l'evacuació d'entre 80 i 100 persones". Finalment, però, la xifra pujarà fins a 170, segons ha informat més tard l'Ajuntament.Les cases afectades són a la carretera que comunica Tordera i Fogars de la Selva, uns habitatges antics, molt baixos i que estan en perill si el riu creix de forma sobtada. "Com que el creixement del riu serà de matinada, farem l'evacuació ara i els oferirem un lloc alternatiu per passar la nit o aniran a cases de familiars", ha afegit Garcia.La Policia Local de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) ha desallotjat aquest dimecres de forma preventiva una desena de cases de la urbanització Can Bosc del municipi afectades per diverses esllavissades provocades pel temporal Gloria. En un barri amb importants pendents, les fortes pluges de les últimes hores han tombat diversos murs i han provocat moviments de terres que han amenaçat alguns habitatges tot i que sense provocar danys.En un comunicat, l'ajuntament del municipi ha demanat als seus veïns que aquest dijous evitin, en la mesura del possible, agafar el cotxe i acostar-se al riu . Totes les activitats escolars i esportives han quedat suspeses.Una vintena de veïns de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) han estat desallotjats per Mossos i Bombers afectats per una fuita de gas en uns dipòsits provocada pel desbordament del riu Fluvià, segons ha indicat el cos policial. Es tracta d'una altra de les incidències provocades pel temporal Gloria, que des de diumenge a les nou del matí assola bona part de Catalunya amb inundacions, vent, neu i mala mar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor