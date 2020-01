Griezmann rescata el Barça a Eivissa (1-2)

✅ La ilusión del humilde

✅ El desafío para el grande



QUÉ BONITA ES ESTA COPA DEL REY 🏆



Así fue el gol del Ibiza que sorprendió al Barcelonapic.twitter.com/E2JYHb9gBc — DAZN España (@DAZN_ES) January 22, 2020

❌ ¡Gol anulado a la @ibizaud!



Había logrado marcar Rodado, pero el colegiado lo anuló por falta sobre Lenglet #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/8x7JIamttS — DAZN España (@DAZN_ES) January 22, 2020

El Barça ha aconseguit remuntar a l'Eivissa en un dels pitjors partits de l'equip blaugrana a la Copa del Rei (1-2). Antoine Griezmann ha estat el responsable dels dos gols a la segona part que han servit per passar per sobre del conjunt balear, que ha dominat pràcticament el partit.El conjunt blaugrana entrenat per Quique Setién ha remuntat contra l'Eivissa al seu estadi, un equip de Segona Divisió B, després de signar un partit desastrós sota la pluja. L'eliminatòria de setzens, marcada per ser a partit únic, s'ha vist marcada per un equip absolutament perdut en totes les línies del camp fins a la reacció a la segona part. Setién no ha sabut com aixecar l'equip durant la primera part, amb una falta d'actitud dels seus jugadors com no s'havia vist en molt de temps en una eliminatòria de Copa.La primera part del Barça ha estat una de les pitjors que s'han vist en un partit d'aquestes característiques. Amb un onze titular sense Messi, Busquets, Piqué ni Arturo Vidal però amb grans noms com Griezzmann, Rakitic, De Jong i Sergi Roberto, l'equip blaugrana ha estat superat per totes bandes pel conjunt eivissenc. Els locals s'han avançat en el minut 9 mitjançant Javi Pérez, després d'una bona incursió de Rai. Riqui Puig ha badat davant l'arribada del golejador, permetent la rematada. Els problemes no han fet més que acumular-se pels de Setién, que han vist com l'Eivissa marcava el segon i era anul·lat per l'àrbitre.Els de Setién no han millorat en cap moment de la primera part i han donat les gràcies de dues salvades del porter Neto, a més del pal, per no haver de marxar al descans amb dos o tres gols en contra. No han fet cap xut a porteria en 45 minuts. La segona part ha vingut marcada per la mateixa essència que la primera.Cap reacció en els primers minuts del segon temps, sense xuts ni actitud competitiva del Barça. Griezmann ha estat l'únic que ha intentat ensumar una mica l'àrea rival i gràcies a les intervencions de Neto s'ha mantingut la mínima distància en bona part de la segona meitat. Sense Messi, el Barça no ha trobat respostes fins que Griezmann ha pogut empatar el partit gràcies a una assistència de De Jong, al minut 75 de la segona part.El Barça no ha acabat de rematar el conjunt balear després de l'empat, amb arribades molt perilloses de l'Eivissa a la porteria de Neto. Les faltes per part dels locals contra els jugadors blaugranes han acabat enrabiant l'equip de Setién, sota la permissivitat de l'àrbitre. Griezmann, en el temps afegit de la segona part, in extremis, ha aconseguit marcar el segon gol per sentenciar l'Eivissa i passar pàgina d'un partit nefast pels blaugranes. El Barça passa a vuitens, panteixant i donant gràcies dels dos gols del davanter francès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor