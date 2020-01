Màxima tensió entre el PP i un Josep Bou «incontrolable»

Luis Barroso, el nou assessor de Bou, va ser membre de l'armada veneçolana i és opositor al règim de Maduro

La tensió entre el PP i el seu home a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, és màxima, segons ha pogut saber. Les declaracions del regidor, que és independent i no milita a la formació, en una entrevista a Ràdio4 , considerant un "error" el fitxatge de Cayetana Álvarez de Toledo perquè "els catalans volen gent de casa", ha estat un capítol més d'un seguit de desencontres. Amb tot, les paraules de Bou sobre la diputada per Barcelona -i portaveu del grup popular al Congrés- no és el que ha estat considerat com a més greu. De fet, molts comparteixen al PP que Álvarez de Toledo és contraproduent pel seu to agressiu i la seva incapacitat d'empatia personal.En les mateixes declaracions, Bou va reclamar el suport del partit a la seva tasca al consistori. "Si no me'l donen, ja veurem què faig", va dir. D'aquesta manera, va posar damunt la taula el que en aquests moments ja és un secret a veus dins del PP català: que Bou és un personatge considerat "incontrolable" per un ampli sector de la direcció.El malestar envers el regidor es va generar poc després de les eleccions municipals. El partit va situar dos assessors de la formació al costat de Bou perquè l'ajudessin en la seva feina. Però la química personal no va funcionar i Bou va decidir acomiadar-los. Tot seguit, va designar com a assessor el veneçolà Luis Barroso Denis, que s'ha convertit en el braç dret del regidor.Consultor en estratègia i comunicació, va ser membre de l'armada veneçolana entre el 2004 i el 2017, i ara és un opositor al règim veneçolà liderat per Nicolás Maduro. Malgrat això, la seva figura ha estat vista com aliena en el PP, on va molestar molt l'acomiadament dels dos assessors. Bou va ser un fitxatge personal de Pablo Casado , en un moment en què les expectatives del PP a les eleccions municipals de Barcelona eren molt baixes, i amb un Vox en ascens que feia por a Génova. Va ser vist com el candidat ideal: perfil independent, actiu en el teixit associatiu unionista (era president d'Empresaris de Catalunya) i un discurs vehement que podia frenar el vot que marxava en direcció al partit liderat per Santiago Abascal. L'alcaldable va reclamar llibertat de maniobra per fer una llista amb molts independents . El partit va col·locar de número dos un home de l'aparell, Óscar Ramírez. Ell i Bou van ser els dos regidors electes. Però a la llista hi havia diversos membres d'entitats espanyolistes que no són militants del PP, sobretot de l'associació D'Espanya i Catalans.La relació entre membres d'aquestes entitats i els quadres del partit no és la millor, segons apunten militants populars. En uns mesos, Bou ha passat de ser vist com un home simpàtic que diu el que pensa, a ser contemplat com un "incontrolable". Algun episodi protagonitzat per ell, com els salts que va fer durant la manifestació unionista del dia de la Constitució, van molestar en cercles de la direcció del partit. Al PP, Bou ha deixat de fer gràcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor