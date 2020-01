Els danys «invisibles» del temporal

El temporal de pluja, vent i onades que assetja Catalunya està causant danys inquantificables: platges esborrades del mapa , carreteres engolides (literalment) per forats a la terra o milers d'hectàrees de camps d'arròs sepultats a més d'un metre de profunditat d'aigua salada . Ara bé, les nombroses destrosses en infraestructures urbanes, que requeriran despeses milionàries, no són les úniques conseqüències del pas de Glòria.Jordina Belmonte, presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural, alerta en declaracions aque la llevantada és també un "desastre natural". El temporal ha trasbalsat la biodiversitat, allò que no sempre veiem a simple vista, del territori català: sediments, algues o petits animals que es queden sense llar, entre altres.La professora de Botànica de la UAB explica que els rius, que fa hores que baixen al límit de les seves capacitats, hauran arrossegat molts més sediments dels desitjats i aquests acabaran "on no toca", on quedaran inertes i seran inútils. També al mar: la virulència del Mediterrani contra el seu litoral -gens habitual en aquesta època- ha provocat que les onades arrenquin milers d'algues, vitals en l'ecosistema marí, que acabaran morint a la sorra. El mar, d'una manera o altra, de ben segur que se'n ressentirà.I no només això: Belmonte també posa l'accent en tots aquells animals que "no poden fugir corrents, saltant o nedant" i que hauran mort o hauran perdut la seva llar a causa dels aiguats. "El temporal tindrà efectes clarament negatius en tots els àmbits", resumeix l'experta.El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ja ha advertit aquest dimecres a la tarda que els fenomens meteorològics "extrems" com la Glòria seran ja "ordinaris". Belmonte, en resposta a preguntes d'aquest diari, en fa la mateixa lectura. Assenyala que la llevantada, com a tal, no pot ser considerada "anecdòtica" i alerta que en els propers anys "aniran passant més coses inesperades en moments més inesperats"."Quan s'acosta un canvi climàtic, primer hi ha un desordre", explica la professora, que no ho vol atribuir únicament a l'acció humana. També entra en joc un component natural: estem en un "cicle de glaciació" que fa que la Terra evolucioni. Ara bé, no dubta en assenyalar que l'escalfament global i l'emergència climàtica provocada per l'ésser humà hi juguen un paper "destacat" en l'origen d'un temporal com l'actual.Belmonte critica que la ciutadania ha estat "ingènua" per què ha ocupat territori sense "cap precaució" mentre es disposava d'un clima benigne, fent referència a la instal·lació de guinguetes a les platges, la construcció d'espigons, els pantans... En definitiva, elements artificials que modifiquen el curs natural. "Ara, les coses estan canviant", sentencia.

