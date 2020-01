Fi de l'idil·li: els unionistes ja valoren més els Mossos que els independentistes

L'independentisme ja no veu els Mossos d'Esquadra com una policia afí i ara la valora pitjor del que ho fan els unionistes, a diferència del que ocorria després de l'1-O. Una tendència que arriba diverses actuacions polèmiques del cos davant mobilitzacions independentistes o de les revelacions del major Josep Lluís Trapero durant el judici de l'1-O al Suprem sobre el seu descontentament amb el procés o el pla per detenir el Govern després de la declaració d'independència Els sondeigs d'opinió anuals de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) reflecteixen profundes variacions en relació a la valoració de la policia catalana en funció dels electorats, agrupats segons posicionament nacional. El treball de camp de la darrera enquesta va ser entre el 25 de setembre i el 23 d'octubre de l'any, motiu pel qual no recollia en bona mesura l'impacte dels xocs per les protestes de la sentència de l'1-O ni molt menys les noves declaracions de Trapero. Malgrat tot, la tendència entre els votants independentistes era clara a la baixa.Anant més enllà el que ja va apuntar al Suprem, el major dels Mossos ha explicat a l'Audiència Nacional que es va oferir per detenir personalment Carles Puigdemont i que es penedeix de no haver reclamat públicament aturar l'1-O . L'independentisme li ha mostrat el seu suport per una causa que considera injusta, però igualment aquestes declaracions evidencien fins a quin punt és fals que fos proper al projecte sobiranista , una imatge construïda arran de la bona feina del cos durant els atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 o fins i tot per la reacció de Trapero a l'enuig d'un periodista arran d'una pregunta en català - el famós "bueno, pues molt bé, pues adiós" Així, en els sondejos del 2014 i 2015, els votants independentistes puntuaven lleugerament per sota que els unionistes als Mossos, tot i que el 2016, amb l'horitzó del referèndum, van millorar la nota fins al 6,5, just per sobre del 6,3 dels unionistes. El 2017, però, just després del referèndum -les enquestes es fan el darrer trimestre de d'any-, l'independentisme va catapultar-ne la valoració, fins al 7,6, mentre que la de l'unionisme queia al 5.Un any més tard, però, la situació s'havia refredat, tornant als nivells del 2016, amb el votant independentista només una mica més satisfet amb els Mossos que l'unionista. Una tendència que s'ha acabat de revertir aquest 2019, quan els electors de JxCat, ERC i la CUP van posar, de mitjana, un 5,8 a la policia catalana, per darrere del 6 dels votants de Cs, PSC i PP. Els comuns, al seu torn, els donen un 5,6, havent situat també el punt de màxima valoració després de l'1-O.Tot i això, la puntuació no és idèntica en tots els electorats de cada espai ideològic. Els votants que més nota posen als Mossos són els del PSC, un 6,8, clarament per davant que els del PP (5,4) o Cs (5,1). En segon lloc, se situen els electors de JxCat, amb un 6,4, i els tercers són els d'ERC, amb un 5,9 -per darrere la mitjana, de 6-, però fa baixar la nota independentista el suspens clar que s'atorga des de la CUP (3,7).Pel que fa a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola, rebien notes superiors al 4 entre els independentistes els anys 2014 i 2015, i fins i tot el següent van aprovar, amb un 5,1, però des de l'1-O no han aconseguit que els votants de JxCat, ERC i la CUP els posessin, de mitjana, més d'un 3. Els cops de porra d'aquella jornada per emportar-se les urnes han quedat molt marcades.En el cas dels comuns, també els van aprovar el 2016, però els anys previs i posteriors tan sols els han atorgat poc més d'un 4. El votant unionista, per contra, ha estat constant, en tots els anys, entre el 6,5 i el 6,8, des del 2015. De mitjana, la nota dels cossos policials espanyols ha estat sempre nítidament inferior que la rebuda pels Mossos.En aquest cas, no hi ha tantes diferències de notes entre els electorats d'un mateix espai polític nacional. Els que més van valorar els cossos policials de l'Estat l'any passat van ser els del Cs, amb un 7, lleugerament per davant que els del PSC i PP (6,6, en els dos casos). En el bloc independentista, els votants de la CUP tornaven a ser els més crítics, ja que tan sols els puntuaven amb un 1,2, però és que els de JxCat es quedaven també en el 2,4 i els d'ERC, en el 2,7.

