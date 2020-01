Govern espanyol, sindicats i patronal acorden apujar el salari mínim a 950 euros

El govern espanyol apujarà el salari mínim (SMI) un 5% aqust any, arribant als 950 euros, després d'arribar a un acord amb els sindicats CCOO i UGT i la patronal. Actualment l'SMI era de 900 euros després de l'últim augment impulsat pel govern espanyol.L'executiu de Pedro Sánchez s'ha marcat com a objectiu situar l'SMI en el 60% del salari mitjà al final de la legislatura, l'equivalent a 1.200 euros, com recomana la Carta Social Europea.La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha reivindicat que avui "és un gran dia per a la democràcia" i ha qualificat la mesura com el "primer gran acord social" després de la investidura.

