Els sectors de JxCat intensifiquen els contactes per encarrilar la refundació

JxCat aspira a resoldre el debat intern en les properes setmanes per arribar preparada a les eleccions al Parlament, que es poden veure forçades si el Suprem inhabilita Torra

La refundació de Junts per Catalunya (JxCat), polièdrica i per etapes, no trigarà a resoldre's. Així ho assenyalen diversos dirigents de tots els sectors consultats perdavant dels múltiples -i discrets- contactes que s'estan fent en les últimes setmanes. A les reunions que estan mantenint David Bonvehí, president del PDECat, i Jordi Sànchez, president de la Crida Nacional per la República , a la presó de Lledoners, s'hi sumen trobades multilaterals entre actors de totes les sensibilitats per definir el futur definitiu de JxCat. Dirigents de pes, segons les mateixes fonts, aposten ara per la via de crear un nou partit que serveixi per encabir les ànimes nacionalistes.Entre aquests dirigents de pes, segons diverses veus consultades, s'hi troba Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i eurodiputat, que és qui més ascendència té -i tindrà- en tot aquest procés. La idea, remarquen els partidaris d'aquesta opció, seria crear una nova formació "central i oberta" amb la vista posada en els propers anys. JxCat hi seria, d'una manera o altra, però no queda tan clara la implicació del PDECat si finalment aquesta és la via escollida. Bonvehí i la direcció del partit van aprovar al desembre "transitar" cap a JxCat , però aspiren a mantenir vigent l'estructura, sobretot la territorial. Aquest és un dels esculls en la negociació oberta amb la Crida.L'associació presidida per Sànchez i liderada per Puigdemont no vol tenir "cap vincle administratiu" amb el PDECat, i així s'ha fet saber en les trobades a Lledoners. "De moment, s'ha acordat el desacord", ressalten fonts coneixedores de les converses. Malgrat que hi ha alts responsables de JxCat al Parlament que no consideren un problema els aspectes formals de la refundació, el cert és que a nivell logístic té molts detalls a resoldre. Els partidaris de crear un nou partit al qual s'hi puguin sumar a títol individual militants, quadres i dirigents sostenen que seria una bona pista d'aterratge i que permetria, d'una vegada per totes, superar els debats interns vius des del 2016 La Crida porta tota la setmana fent reunions dels seus àmbits sectorials, mentre que el PDECat té prevista una roda de premsa dilluns vinent per fixar posició sobre el procés intern. Bonvehí no compareix davant dels mitjans des de mitjans de desembre, i té previst reunir-se amb Puigdemont a finals de gener. Malgrat que el president del partit es resisteix a la dissolució de les sigles, els seus crítics -alguns d'ells arrenglerats en el sector més proper a Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat- sostenen que el PDECat ja està "en liquidació" i "a disposició del que decideixi Puigdemont" Des de la direcció del partit s'assenyala que l'expresident de la Generalitat no ha fet arribar cap proposta formal per reordenar l'espai, tal com es va pactar el juliol de l'any passat. En cercles nacionalistes també han estat molt comentades algunes visites que ha fet David Madí, assessor àulic d'Artur Mas, a Lledoners per veure's amb Sànchez. Josep Rull i Jordi Turull, també reclosos al centre penitenciari, jugaran un paper rellevant en aquest debat. Fora dels murs de la presó, els seus representants més clars són Damià Calvet i Miquel Buch, respectivament. Tots dos són membres del Govern.Els consellers de Territori i Interior s'han anat posicionant per influir en el futur de JxCat, i aquest últim s'ha arribat a postular per liderar-lo a nivell intern. Calvet, que aspira a tot - inclosa una candidatura a la presidència de la Generalitat -, visita sovint quadres i militants del PDECat al territori i té interlocució directa -almenys tan directa com permet la presó- amb Rull. Un altre nom que és en boca de tothom és el d'Artur Mas, expresident de la Generalitat, que segons les fonts consultades "se sent amb la responsabilitat" que la reordenació no acabi amb trencadissa. Un factor a tenir en compte, també, és quin rumb polític en clau de procés ha de tenir el partit.En aquest sentit, part de les converses entre Bonvehí i Sànchez han tractat l'estratègia independentista. "De moment, s'està temptejant en terreny", asseguren els coneixedors de les converses. JxCat, per exemple, ha votat en contra de la investidura de Pedro Sánchez i, a través de Laura Borràs , ha marcat distàncies amb l'abstenció d'ERC. Una abstenció que en sectors del PDECat ha generat "certa enveja", tal com admeten quadres del partit, perquè els permet ser al centre de la legislatura. Els presidents del PDECat i la Crida no són partidaris, a banda, d'eleccions anticipades.La legislatura està en mans del Suprem, que resoldrà en els propers mesos la inhabilitació del president Quim Torra. L'episodi derivarà, molt probablement, en nous comicis, de manera que JxCat hi vol arribar ordenada. En un dels extrems de l'espai, els impulsors del grup de Poblet, amb noms com Pascal, Carles Campuzano i Jordi Xuclà, entre d'altres, calibren si promoure una candidatura al Parlament. Les properes setmanes seran decisives per a la reordenar un espai en perpètua reconstrucció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor