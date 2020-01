El líder de la revolta dels Paraigües de Hong Kong denuncia la situació de Cuixart

L'activista hongkongès Jason Y. NG, líder de la revolució dels Paraigües, s'ha reunit aquest tarda amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners. A la sortida, ha assegurat que se li "trenca el cor" en veure algú empresonat per defensar el dret a la llibertat d'expressió. "Crec que és molt desafortunat que algú hagi de pagar el preu de la llibertat personal per defensar una idea, per simplement encoratjar la ciutadania a exercir el seu propi dret a la llibertat d'expressió", ha lamentat.Jason Y. NG, ha assegurat, però, que es tracta d'una pràctica que no només passa a Catalunya, pel que ha fet una crida a la "comunitat internacional" per solidaritzar-se en la lluita per la llibertat d'expressió.Ha explicat que ha trobat al líder d'Òmnium "de molt bon humor". "Sembla que està molt bé i que està aprofitant el temps per a la reflexió personal i per a escriure llibres", ha explicat.Cuixart, a més, li ha volgut donar un missatge pel seu poble. "M'ha dit que els digui que es mantinguin esperançats i siguin pacients perquè la lluita per l'autodeterminació i la llibertat d'expressió és una marató, no un esprint". I ha afegit que també l'ha encoratjat a què malgrat que inicialment les coses no surtin bé "tornar-ho a intentar i seguir endavant si vols que la gent mantingui l'esperança i la fe en lluitar per allò que creuen".Jason Y. NG és advocat i periodista. Va ajudar a fundar l'associació internacional d'escriptors que promou la literatura i la llibertat d'expressió PEN International a Hong Kong, i en va ser president. Va ser un dels impulsors de la Revolució dels Paraigües, nom popular amb què es coneixen les protestes de 2014 contra la Xina per demanar la retirada de la reforma electoral que eliminava el sufragi universal a Hong Kong. Jason Y. NG va ser un dels principals defensors dels mètodes de protesta pacífica basats en la desobediència civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor