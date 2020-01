Així és 12 anys més tard el noi d'un dels anuncis més virals de la història

20 Minutos també ha entrevistat al jove

Muchos quizá no le conocéis, pero @JorgesCremades ha localizado al chico de 'es una fieshta' y no hemos podido dejar pasar la oportunidad de entrevistarle 👉https://t.co/lALQQ6QJRm pic.twitter.com/Ke2DcKJeGG — 20minutos.es (@20m) 21 de enero de 2020

A continuació podeu veure el vídeo en què Jorge Cremades el buscava:

En l'època on no existien les xarxes socials, el boca a boca era una de les maneres de crear trending tòpics de manera ràpida i efervescent. La televisió, màxima protagonista de la primera dècada del segle XXI, va deixar en el record multitud de frases, moments, programes, personatges i anuncis. Un d'ells va ser el d'Ausonia, d'ara fa 12 anys, on es podia veure un adolescent amb bràquets dir una frase que es va tornar mítica: "Però cómo me voy a reír si es una fiesta?".Es va fer molt viral en moltes escoles, instituts i grups d'adolescents. La frase va córrer com la pólvora i es va reproduir infinitat de vegades en molts contexts televisius, en diverses versions. Van arribar a córrer molts rumors sobre la història de l'actor que interpretava al noi amb ferros, afirmant que fins i tot s'havia suïcidat.El youtuber Jorge Cremades es va proposar trobar aquest noi, donada la seva popularitat, i ho ha aconseguit. Gràcies a l'ajuda d'un col·laborador del programa Espejo Público va descobrir que es diu Ilán Cuesta, és argentí, arquitecte i està viu.Cremades va aconseguir parlar amb ell, i l’Ilán va deixar clar, entre riures, que segueix viu i que l'anunci va ser rodat al seu país i va haver de parlar com un espanyol. De fet, assegura que algunes parts van ser doblades.Al seu compte d’Instagram, Cuesta ha posat que és el noi de “es una fieshtaaaa” i ara té més de 4.000 seguidors., que s’ha gravat explicant ell mateix el que li va explicar a Jorge Cremades.

