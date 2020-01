Oliu avisa dels «dubtes» dels mercats cap al nou govern espanyol

El president de Banc Sabadell, Joan Oliu, ha tornat a la capital vallesana. Ho ha fet, com cada any, a la Cambra de Comerç de Sabadell per fer un pronòstic i revisió del panorama econòmic, sota el títol Perspectives econòmiques 2020, i ha avisat que, sobre el govern espanyol de coalició, format per PSOE i Unides Podem, existeixen "dubtes" als mercats."S'hauran d'esmerar a fer-ho bé", ha dit i ha continuat, que, per ara, el Fons Monetari Internacional (FMI) ha canviat les previsions generals i "no coincideixen" amb les exposades pel Ministeri d'Economia. En aquest sentit, ha advertit que "s'haurà d'estar atent" a la possibilitat que hi hagi riscos d'inflació dels preus.Oliu ha criticat la "tendència intervencionista" de les administracions, precisant en sectors com en el preu dels lloguers i les ocupacions. Ha augurat que això pot "provocar efectes perjudicials". El mandatari ha descartat que hi hagi cap "bombolla" ni una pujada "extraordinària" dels preus dels pisos, com tampoc "sobreproducció" d'habitatges. Ha assenyalat que el món immobiliari "està en una situació equilibrada".En relació a l'acord entre comuns i el Govern per uns comptes públics de cara a 2020 ha manifestat que "quan hi ha pressupostos, hi ha ganes de gastar". Això, ha prosseguit, "també suposa més impostos, perquè hi ha restriccions", procedents de la Unió Europea (UE) i per aquesta raó, ha suggerit que es faci una despesa més eficient que tingui retorn econòmic i social.Oliu ha posat èmfasi en el canvi climàtic i a la "consciència social" que han d'incorporar i així ho estan fent les empreses. Al seu parer, juntament amb la digitalització, són "les principals motivacions i reptes del futur". També ha comentat la progressiva presència física a les ciutats de les entitats bancàries En aquest sentit, el president de Banc Sabadell ha subratllat que "els bancs necessiten menys oficines i s'ha d'anar tancant", perquè, com ha explicat, els canals digitals s'estan imposant i les consultes dels clients en persona van a la baixa. Per a ell s'ha d'encaminar cap "un nou model de gran oficina", que concentri pràcticament tots els serveis i ha tirat d'ironia per exemplificar-ho: "semblar més una botiga d'Apple".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor