Continental presentarà un ERO per als 760 treballadors de Rubí

La reunió que han tingut aquest matí els representants dels treballadors de Continental Automotive de Rubí amb la direcció de l'empresa ha acabat aquest migdia amb l'anunci per part de l'empresa de la presentació d'un expedient d'extinció per a tota la plantilla en un termini de vint dies, ja que encara no s'ha avançat en la qüestió de les empreses interessades en la compra de la planta, tal com ha expressat el sindicat CCOO en un comunicat.La direcció de l’empresa encara no ha tancat la venda de la planta i hi ha tres empreses de capital espanyol interessades. Mentre busca un comprador, el fabricant de components d'automòbils ha comunicat als treballadors que vol començar a negociar les condicions de sortida dels treballadors i fer-ho en el marc d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.La federació de CCOO d'Indústria considera que tot plegat és "fruit d'una decisió precipitada de la multinacional, que va fer l'anunci de venda de la planta sense haver lligat abans el procés de reindustrialització, i lamentem que encara no s'hagi garantit la continuïtat dels llocs de treball". Així mateix, CCOO insta l'empresa a avançar en les negociacions per resoldre aquesta situació "quan abans millor".El sindicat analitzarà detalladament tota la documentació relativa a l'expedient un cop s'hagi presentat, per tal de garantir "les millors condicions possibles per a la plantilla".CCOO recorda que hi ha una nova jornada de vaga prevista per aquest divendres, 24 de gener.Fonts sindicals han explicat a l'ACN que la negociació no implicarà que s'acomiadi tota la plantilla immediatament: encara que no es trobi un comprador abans de sis mesos i la planta s'hagi de tancar definitivament, la fàbrica seguirà activa fins a finals de 2021 per complir amb els compromisos adquirits amb els diversos proveïdors.El secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental, Josep Rueda, ha assegurat que "ara com ara, no tenim més remei que negociar l'expedient", tot i que els sindicats esperaven un acord extraoficial entre l'empresa i el comprador en cas que no vulgués assumir els 760 llocs de treball actuals, i no una negociació en el marc d'un ERO.El comitè d'empresa té previst reunir-se aquest dimecres amb representants del Departament d'Empresa i Coneixement per explicar-los la situació en la que es troben i reclamar solucions.Continental, per la seva banda, ha confirmat en un comunicat que es troba negociant amb diversos grups empresarials i inversors de diversos sectors la possible venda de les plantes de Rubí, i espera obtenir els primers resultats del procés a finals de gener, tot i que no en pot donar més detalls per qüestions de "confidencialitat".Així mateix, l'empresa ha assegurat que només en cas que les negociacions per a la venda de les instal·lacions no tinguessin un resultat positiu, "el comitè directiu de la companyia hauria de considerar altres solucions, que podrien portar a una reducció paulatina de la producció i al tancament de les plantes, mai abans de finals de 2021".Així matiex, Continental ha reiterat el seu "total compromís amb el diàleg" i confia en "la col·laboració del Govern de la Generalitat per mediar amb totes les parts implicades", recalcant que la prioritat de la companyia és aconseguir l'acord i vendre les plantes, assegurant així la seva continuïtat a Rubí.

