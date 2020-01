VÍDEO Rescat en helicòpter d'una persona que havia quedat atrapada al sostre d'una excavadora

📹 Rescat amb #GRAE #maer #bomberscat d'una de les persones que havien quedat atrapades sobre una màquina a Camps de les Roques, a Bàscara pic.twitter.com/D7oVY7APbh — Bombers (@bomberscat) January 22, 2020

Els Bombers han mobilitzat la unitat GRAE aquest dimecres a la tarda per rescatar dues persones que havien quedat atrapades per l'aigua a Camps de les Roques, a Bàscara. S'havien enfilat al sostre d'una màquina giratòria per mantenir-se per sobre del nivell de l'aigua, que els havia deixat completament aïllats, en plena llevantada, que oferirà la traca final en les properes hores Els Bombers s'han despenjat en helicòpter i els han pogut traslladar, sans i estalvis, al camp de futbol del municipi. Podeu veure un dels moments del rescat a continuació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor