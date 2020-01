El temporal deixa sense llum 2.000 clients del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell

Uns 2.000 clients d'Endesa s'han quedat sense subministrament elèctric aquest dimecres a la demarcació de Lleida a causa del temporal Gloria. Una part d'aquests són veïns de diversos municipis de les comarques del Pallars Sobirà i de l'Alt Urgell, on la nevada i el vent han fet caure arbres i pals a sobre d'algunes línies.Alguns trams de la xarxa estan situats en zones de difícil accés, fet que dificulta les tasques que duen a terme els operaris de la companyia per restablir el servei en aquestes zones. Mentre, l'hidroelèctrica Peusa també ha indicat que, a conseqüència de les precipitacions, s'han produït tres incidències a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya.Alguns dels municipis que es troben sense servei des de primera hora del matí són els pallaresos de Tírvia, la Vall de Cardós, Farrera i Alins. També hi ha els alturgellencs de Josa i Tuixén, la Vansa i Fórnols i les Valls d'Aguilar.A la comarca de l'Alt Urgell s'hi suma la interrupció del servei, entre d'altres, a les Valls de Valira i Alàs i Cerc, subministrats per Peusa. La companyia hidroelèctrica ha indicat que la nevada ha causat tres incidències des de primera hora del matí. En el cas de la capital alturgellenca, s'han registrat talls intermitents durant el matí, a més d'una avaria que ha impedit obrir l'Escola Albert Vives i la de Sant Esteve, situada al terme d'Alàs.

