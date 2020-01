Catalunya es prepara per a la traca final de la llevantada

L'entrada de la R3 a Vic, ple d'aigua Foto: Josep M. Montaner

La traca final de la llevantada ja és a punt de colpejar Catalunya. Després de tres dies de pluges intenses , onades que engoleixen bona part de les zones costaneres, nevades irregulars a tot tipus de cotes i fortes ventades que han afectat molts municipis, sembla que finalment la situació es calmarà. Aquesta treva però no arribarà fins dijous al migdia i aquestes pròximes hores portaran l'última fuetada del temporal Glòria a terres catalanes.Durant la jornada d'avui dimecres s'ha produït certa treva en les precipitacions però segueix plovent a la zona nord i el terç oest de Catalunya. Des que va començar el temporal el passat dilluns, han caigut uns 300 litres per metre quadrat a l'entorn del Montseny i uns 280 litres a la zona de les Terres de l'Ebre. Una trentena de carreteres catalanes s'han vist afectades i la previsió és de perill per aquesta última jornada de tempestes. El cap de l'Equip de Predicció i Vigilància, Santi Segalà, ha explicat que a mig matí havien caigut 315 litres per metre quadrat a Arbúcies, 303 a Puig Sesolles, 289 a Sant Esteve de Palautordera o 284 a Horta de Sant Joan.Les pròximes pluges poden ser clau i molt perilloses, ja que seguiran acumulant aigua en zones molt mullades.Tot apunta que la llevantada podrà reproduir els mateixos patrons en les precipitacions que les de dimarts a la nit. Una nova bateria de pluges, en format de tempestes, escombrarà tot el territori català des de les Terres de l'Ebre fins al nord. Algunes d'aquestes precipitacions arribaran a acumular fins a 50 litres per metre quadrat i altres arribaran a la xifra de 100 litres. Això suposarà que algunes zones arribin a acumular, des de l'inici del temporal Glòria, uns 400 litres per metre quadrat.Protecció Civil ha alertat que aquest nou episodi serà "com a mínim" com el que ha desbordat el Ter, la Tordera i el Fluvià. A l'extrem nord del país és on la llevantada acabarà més tard, donada la seva escombrada des del sud. Dissabte es preveu un nou front, però l'anomenat temporal Glòria acabaria, com a molt tard i si no hi ha canvis en les previsions, aquest dijous al migdia.Fins ara el Ter s'ha desbordat a Girona, mentre que la Tordera ho ha fet en diferents punts del seu curs, com ara a Hostalric, a Tordera i a Malgrat de Mar. Allà ha causat l'esfondrament de dos ponts. En els dos primers municipis s'han evacuat alguns veïns de forma preventiva. Pel que fa al Fluvià, s'ha desbordat a Olot i a altres punts, com Esponellà (Pla de l'Estany). "No podem deixar-nos guanyar pel cansament, hem d'estar més preventius que mai", ha advertit el conseller d'Interior, Miquel Buch. El Delta de l'Ebre ha estat un dels territoris de Catalunya més afectats pel temporal Glòria. Durant aquests últims dies, la llevantada ha provocat que el mar hagi entrat fins a tres quilòmetres terra endins, inundant milers d'hectàrees d'arrossars i malmetent camins i infraestructures. Aquest dimecres, les primeres imatges aèries sobre la zona han vist la llum.Els bombers han sobrevolat la zona per revisar els efectes causats pel temporal a la zona. E les imatges es poden apreciar camps d'arròs completament negats i un riu Ebre carregat d'aigua.Avui mateix també s'han fet públiques les imatges que ha registrat el satèl·lit europeu Copernicus , que mostren quina ha estat l'afectació de la llevantada al Delta durant les últimes hores. En les primeres imatges del dia 15 s'observa de manera força nítida tota la silueta del Delta, mentre que a les del dia 21 s'aprecien les inundacions.

