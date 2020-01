El Congost arriba a xifres històriques a Granollers: el cabal més important des de 1994

El mur caigut a Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

L'esvoranc que s'ha produït a Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

La llevantada està deixant xifres històriques, també a Granollers. En alguns moments s'han acumulat més de 300 metres cúbics per segon, el cabal més important des de l'any 1994.Aquesta quantitat ha produït diverses incidències que estan sent reparades pel personal del Consorci Besòs-Tordera, Drenatges Urbans i l'Ajuntament de Granollers.La primera de les incidències s'ha produït al marge dret del riu, a l'altura del gual del carrer d'Arquímedes, on han caigut uns 50 metres d'un mur de formigó a causa de l'erosió. Es tracta d'un mur construït en la dècada dels anys setanta. Com a mesura preventiva, el passeig fluvial està tallat en sentit sud des del gual del carrer Arquímedes.A més, atenent el pronòstic que indica més pluja per a aquesta tarda, es posarà rocalla de grans dimensions perquè faci de pantalla i desviï el cabal cap al centre de la llera del riu. Aquesta mesura ajudarà també a evitar que es malmeti el col·lector d'aigües residuals que passa per sota del passeig fluvial.La segona de les incidències s'ha registrat al marge esquerre del riu, a l'altura del camp de futbol de Palou, on s'ha produït un esvoranc de cinc metres de llarg i dos metres d'amplada, també a causa de l'erosió. En aquest cas, es taparà de manera immediata amb grava, també per protegir l'altre col·lector d'aigües residuals que passa pel passeig fluvial.En una nota de premsa, l'Ajuntament de Granollers ha defensat que les actuacions que ha portat a terme en els últims anys per contenir les avingudes d'aigua han funcionat, tot i l'extraordinari cabal del riu. És el cas, per exemple, de la reconstrucció d'un talús que es va fer la tardor passada a l'altura de la depuradora i de l'espai natural de Can Cabanyes, on s'hi va instal·lar una malla amb diferents espècies de ribera.De nou, s'insisteix a la ciutadania perquè no s'acosti al riu ni al passeig fluvial, com a mesura de prevenció.

