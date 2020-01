L'AEMET dóna per finalitzada la llevantada al País Valencià

3035 descargas procedentes rayos impactaron ayer DENTRO del territorio de la Comunidad Valenciana en el #TemporalInvernal.

Por provincias, 1114 en Castellón, 1373 en Valencia y 548 en Alicante. pic.twitter.com/WiRKGA4hzT — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) January 22, 2020

L'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha donat per finalitzat la llevantada al País Valencià, per la qual cosa ja no hi ha risc meteorològic, encara que s'han pogut veure algunes tempestes acompanyades de calamarsa a diferents punts del territori.Segons ha informat AEMET, després d'una jornada com la del dimarts, en la que es van registrar més de 16.000 descàrregues de llamps, de les quals 3.000 van impactar dins del País Valencià. Les zones més afectades han estat les comarques de l'Horta Sud i la Ribera Alta.La predicció per les pròximes hores apunta a cel ennuvolat amb precipitacions generalitzades que aniran desapareixent a mesura que avanci el dia. La cota de neu estarà al voltant dels 1.300 metres i el vent bufarà de component dèbil a Castelló, amb intervals de moderat a la costa. A València i Alacant, bufarà de nord amb menor intensitat.Les temperatures mínimes experimentaran pocs canvis, i inclús podrien descendir al litoral d'Alacant, mentre les màximes aniran en lleuger ascens. A valència, Alacant i Castelló els termòmetres oscil·laran entre 7 i 17 graus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor