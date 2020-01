La Xina eleva a 17 el nombre de morts a causa d'un misteriós brot víric

El misteriós brot víric originari de la Xina és cada cop més mortífer. Aquest dimecres, les autoritats de la província de Hubei, la zona on es va originar el virus i que està situada al quadrant sud-est del país, han anunciat que el nombre de morts que ha provocat aquesta infecció ha ascendit a 17.En una roda de premsa, el govern de la regió també ha explicat que hi ha 444 persones afectades pel virus a la zona, segons declaracions a la televisió estatal CCTV recollides per Efe. Davant l'evolució de la malaltia, un comitè d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) anunciarà aquesta tarda si declara la situació d'"emergència internacional".L'última actualització sobre el nombre de víctimes mortals causades per aquest brot víric data d'aquest dimarts. Ahir, les autoritats xineses van anunciar que sis persones havien mort a causa del virus.Ahir també va transcendir que el bacteri havia creuat al Pacífic després que es detectés el primer cas als Estats Units. L'afectat, un home que hauria viatjat a la ciutat de Wuhan recentment, es troba aïllat a un centre mèdic de Washington.La malaltia, diagnosticada per primera vegada a Wuhan (una ciutat al centre de la Xina), també s'ha estès a Pequín, on s'han identificat dos pacients a la part sud de la ciutat. La patologia també ha arribat al sud de Shenzhen, una ciutat propera a la frontera amb Hong Kong.Aquest misteriós brot és semblant al causant de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu (SARS) que es va desencadenar al sud de la Xina ja fa 18 anys i que va matar 800 persones a tot el món. La Comissió de Sanitat de la localitat de Wuhan encara està completant l'estudi genètic d'aquesta soca.

