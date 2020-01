Les joventuts d'ERC carreguen contra Rufián per entrevistar Albiol i Espada

🔴 No podem obrir les portes a la normalització dels discursos de l'odi. El feixisme s’ha d'aïllar i combatre.



No en el nostre nom! 🙅‍♀️ https://t.co/mcRIhOxeah — Joventuts d’Esquerra Republicana🎗 (@JoventRepublica) January 22, 2020

Respetando fobias e intereses y ante la enésima polémica. 22 entrevistas a 22 personas con 22 profesiones y 22 ideologías.@LaFabricaRufian ni es un cara a cara ni es un debate. Es un espejo q refleja a través de las respuestas.



Huiremos de la endogamia.



En breve 2ª Temporada. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 22, 2020

No va de fòbies, @gabrielrufian. Va de blanquejar un discurs i unes polítiques duríssimes, ultra i racistes contra les quals moltíssima gent als carrers i des de les entitats cada dia s’hi deixen la pell. I sí, va d’interessos: els teus. https://t.co/wthXOo96KQ — Ruben Wagensberg (@wagensberg) January 22, 2020

El Jovent Republicà -joventuts d'ERC- han carregat contra el líder del partit al Congrés, Gabriel Rufián, per entrevistar al dirigent del PP Xavier Garcia-Albiol i el fundador de Ciutadans Arcadi Espada al seu canal de Youtube La Fábrica de Rufián. "No podem obrir les portes a la normalització dels discursos de l'odi. El feixisme s'ha d'aïllar i combatre. No en el nostre nom", han assegurat a través de Twitter.El missatge és una reposta al tuit inicial que havia fet el propi Rufián defensant que "ni és un cara a cara ni és un debat", sinó un "mirall" a través de les respostes de l'entrevistat. "Fugirem de l'endogàmia", ha etzibat. Assegura també que respecta "fòbies i interessos" i que fins ara ha fet 22 entrevistes a 22 persones amb ideologies diferents.També el diputat al Parlament Ruben Wagensberg ha replicat el missatge de Rufián i l'ha acusat d'actuar en funció dels seus propis "interessos". "No va de fòbies. Va de blanquejar el discurs i unes polítiques duríssimes, ultra i racistes contra les quals moltíssima gent als carrers i des de les entitats cada dia s'hi deixen la pell", ha sentenciat.

