Comença el desembassament de Susqueda per fer front a l'última fuetada de la llevantada

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha informat que el pantà de Susqueda es desembassarà per poder afrontar les últimes hores de la llevantada que està colpejant Catalunya des de dilluns a la nit. L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) incrementarà gradualment el cabal de sortida de la presa de Susqueda (fins ara estava alliberant entre 20-30 m3/s) per incrementar la capacitat d'emmagatzematge dels embassaments del Ter.Calvet ha explicat que s'ha començat a desembassar aprofitant la baixada de cabals aigua avall i que en aquests moments no plou en aquesta zona. Així, es podrà incrementar la capacitat dels embassaments de Sau i Susqueda d'absorbir la pluja prevista per les pròximes hores. També és previst gestionar els cabals entre Sau i Susqueda.La llevantada ha fet augmentar el cabal de nombrosos rius , especialment a les comarques de Girona i de l'interior, i alguns, com els de la conca del Ter, estan ja molt a prop de sortir de mare. La situació, però, podria agreujar-se en les properes hores.Al voltant de la una del migdia d'aquest dimecres, l'embassament de Sau estava al 93% de la seva capacitat, quan el dia anterior la xifra era de només el 63%. Un increment també considerable ha experimentat el de Susqueda, que ha passat en 24 hores del 70 al 88%.En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anunciat que començarà a desembassar aigua al Pantà de Susqueda per evitar que arribi a la seva capacitat màxima davant l'arribada del segon episodi de pluges. Perquè aquest mesura sigui efectiva, però, s'hauran de fer grans equilibris. Desembassar aigua al Pantà de Susqueda implicaria augmentar el cabal de l'Onyar, un dels rius que es troba en alerta pel temporal.Les pluges de les darreres hores ja han deixat més de 200 litres acumulats a molts punts del país, superant els 300 en diversos indrets. A més de les destrosses al Delta de l'Ebre, la preocupació principal és el cabal dels rius i el risc de desbordament. Els rius on hi ha alerta especial són el Tordera, l'Alt Ter, la Riera Major, el Daró, l'Onyar al seu pas per Girona i la Riera d'Osor. El Ter a Girona i el Fluvià a la Garrotxa ja s'han desbordat lleugerament.

