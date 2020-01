El servei ferroviari entre Blanes i Malgrat afectat per la llevantada trigarà entre 6 i 9 mesos a restablir-se

El servei ferroviari entre Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme) interromput per l'esfondrament d'un pont a causa de la llevantada, trigarà entre sis i nou mesos a restablir-se. El tall afectarà els usuaris de les línies de Rodalies R1 i RG1.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha detallat que s'han posat en contacte amb Adif després que la Tordera arrossegués el pont per fer la primera avaluació sobre el temps que es poden allargar les reparacions i adverteix que aquest termini es tracta d'una "primera aproximació".Mentrestant, afegeix Calvet, hauran de buscar un "sistema alternatiu" per cobrir part del trajecte amb busos. "Hem de continuar prestant el servei de transport públic el més eficient possible", ha puntualitzat. A més, Territori xifra en 5 milions d'euros refer el pont de la carretera entre Malgrat i Blanes afectat per la borrasca Gloria.

