Terry Jones, el llegat de l'humor irreverent dels Monty Phyton

Terry Jones, però, no és només un home d’humor audiovisual. D’alta formació acadèmica, és una de les veus més autoritzades de la historiografia medieval anglesa, matèria sobre la qual ha publicat nombroses obres de referència, llibres i guions per obres de ficció com The Crusades. L'any 2004 va realitzar i presentar la sèrie Medieval Lives i el 2006 la sèrie Barbarians. També ha publicar La meva guerra contra "la guerra al terrorisme" (2004), un recull dels seus articles de caire polític publicats a la premsa britànica.