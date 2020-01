Torra: «El que estem vivint al Delta és una catàstrofe natural»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat este dimecres com a “catàstrofe natural” la situació en què ha quedat el Delta de l’Ebre com a conseqüència del pas de la borrasca Glòria. Torra ha visitat algunes de les zones més afectades pel temporal, com l’Ampolla, Deltebre i el litoral de Riumar i ha avançat que el Govern de la Generalitat treballarà conjuntament amb la Taula de Consens del Delta, que agrupa alcaldes deltaics, comunitats de regants i agents implicats del territori, pel impulsar un pla d’acció que aporti solucions.De fet Torra, juntament amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, que també ha visitat la zona amb el president, així com el conseller de Territori, s’han emplaçat a assistir dimecres vinent en una reunió promoguda per la Mesa de Consens d’on han de nàixer les idees principals d’aquest pla d’acció. “El Detla necessita una solució ara i aquí i en aquest sentit ara refermo el compromís que he donat als alcaldes que ja és hora de passar a l’acció. Aprofitarem el marc de la Mesa de Consens per impulsar un pla d’acció que consensuarem en el propers dies, i que haurem de calendaritzar, pressupostar i exigir-nos-en el seu compliment”.Segons Torra “el Delta necessita solucions ara i aquí” i per això ha reclamat també la implicació de les administracions de l’Estat: “El que vivim al Delta ens obliga a tots, no només a la Generalitat , també l’Estat, el Delta ens exigeix un SOS”, ha recalcat.El president també ha exposat que aquesta tarda a les 16:30 ha convocat una reunió del Comitè de Seguiment del temporal amb tots els Departaments implicats per fer una anàlisi de la situació i de les problemàtiques que provoca la llevantada i, si s’escau, es proposaran les mesures a prendre arreu del país de cara demà dijous.La visita de Torra d’este dimecres arriba després d’un episodi de llevantada que els alcaldes del Delta de l’Ebre han descrit com el més potent en anys. De fet, ahir, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler assegurava que 3.000 ha d’arrossars dels marge esquerra havien quedat anegats pel mar i que les onades havien remuntat 3 km terra endins. Les muscleres de la Badia del Fangar, a més, també han estat destruïdes pel temporal, que també ha provocat afectacions molt importants en altres punts fràgils, com l’Illa de Buda, a Sant Jaume d’Enveja i la barra del Trabucador, a Sant Carles de la Ràpita.En un altre dels punts que ha visitat Torra, l’Ampolla, ahir a la nit es va veure un important episodi d’inundacions al centre del nucli urbà, provocat per l’aigua que baixava de les barrancades, combinada amb les ones que sobrepassaven el port. L’aigua que desembocava dels barrancs no trobava sortida al mar i va inundar desenes de baixos al centre del poble.

