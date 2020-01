Rescaten dues persones a Osona que intentaven creuar un afluent del Ter amb cotxe

La brigada municipal de Les Masies de Roda (Osona) ha rescatat dos veïns del municipi que havien quedat atrapats dins del seu vehicle quan intentaven creuar el Torrent dels Vimets, un afluent del riu Ter. La ràpida actuació dels treballadors de l'Ajuntament ha fet que l'incident no anés a més, ja que en aquests moments el cabal del riu està molt alt.Els Bombers encara no havien pogut arribar al lloc des fets perquè la carretera d'accés està tallada per una esllavissada. Protecció Civil demana màxima precaució i recomana evitar les lleres del riu. Al seu pas per Les Masies de Roda, el Ter ha superat el nivell de perill, i el cabal és superior als 1.000 metres cúbics per segon.

