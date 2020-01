Espanya sosté que la llibertat d'expressió i manifestació està en els «més alts estàndards internacionals»

El secretari d'Estat d'Afers Exteriors del govern espanyol, Fernando Valenzuela Marzo, ha defensat aquest dimecres que Espanya ha "més que aprovat" l'Examen Periòdic Universal al Consell de Drets Humans de l'ONU. En declaracions a la premsa des de Ginebra, Valenzuela Marzo ha dit que "el nivell de llibertat ciutadana, de manifestació i expressió a Espanya està en els més alts estàndards internacionals". De fet, el representant del ministeri d'Exteriors ha negat que el dret a manifestació i opinió, juntament amb la llei mordassa, hagin estat una "qüestió tan subratllada" durant la sessió. "Ni molt menys", ha dit. Tot i que fins a una vintena de països han reclamat a Espanya que protegeixi el dret a la llibertat d'expressió i manifestació , el secretari d'Estat ha admès que "s'ha manifestat alguna preocupació per possibles interpretacions" de la llei de seguretat ciutadana, però ha afirmat que "ningú ha assenyalat cap cas concret".Valenzuela Marzo ha afirmat també que la manca de mencions concretes sobre Catalunya –excepte en el cas de Veneçuela- demostra que hi ha "distensió". A més, ha indicat que el cas català "no és una qüestió directament aplicable" al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. "No hi ha hagut referències", ha afegit.El secretari d'Estat ha descrit com a "interessant" la sessió de Ginebra, i ha dit que Espanya "sempre ha donat suport a aquest exercici" i hi està "compromesa". "En cap punt estem en una situació que exigeixi una acció extraordinària, però evidentment hi ha punts concrets en què cal millorar", ha defensat.En aquest sentit, i preguntat per les crítiques a la política migratòria, Valenzuela Marzo ha dit que en alguns estats hi ha una "certa desinformació temporal" i que s'han fet preguntes "sobre una situació que ja està en fase de solució".

