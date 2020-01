El grup dels Verds-ALE continua sense acordar l'ingrés de Puigdemont i Comín

Els Verds es resisteixen a deixar entrar al grup els eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont i Toni Comín. La reunió entre els colíders del grup Verds-ALE de l'Eurocambra, Ska Keller i Philippe Lamberts, amb l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, i l'eurodiputat cors, François Alfonsi, per abordar la petició de Puigdemont i Comín ha acabat sense cap acord i les parts s'han emplaçat a continuar les converses en els pròxims dies.Davant la possibilitat que no s'arribi a cap consens, Riba no ha descartat forçar una votació entre els 74 membres del grup per tal de decidir si s'accepta la incorporació dels eurodiputats de JxCat o no. Els Verds es mostren reticents a incorporar-hi Puigdemont i Comín per la seva proximitat amb els flamencs de l'N-VA. Les reticències, però, també venen per part dels verds alemanys, als quals pertany Keller.

