Mor el treballador de l'Ajuntament de Barcelona apunyalat a la plaça de Sant Jaume

El meu estimat David és mort. I jo també. pic.twitter.com/h9SbvL3xTA — cristina palomar (@cristinapalomar) January 22, 2020

Ha mort el treballador de l'Ajuntament de Barcelona que va ser apunyalat aquest dilluns a la plaça de Sant Jaume, David Caminada. Així ho ha anunciat aquest dijous la seva parella, la periodista Cristina Palomar, en un missatge, acompanyat d'una fotografia de tots dos, a les xarxes socials. "El meu estimat David és mort. I jo també", es pot llegir a la publicació.

La víctima va quedar en estat crític després de rebre una ganivetada al pit per part d'un home que la policia vincula amb dos crims més al centre de Barcelona aquella mateixa tarda. El treballador municipal, enquadrat a l'àrea de difusió, va ser traslladat a l'hospital i operat d'urgència. La Guàrdia Urbana va poder detenir l'agressor poc després dels fets. Es van personar a la zona en pocs instants en escoltar crits de la gent que va presenciar-ho.



Caminada, que treballava al departament de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, va ser redactor de la secció d'Internacional del diari Avui, de La Vanguardia i professor de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès la sessió de la comissió d'Economia i Hisenda prevista per aquesta tarda per la mort del treballador municipal apunyalat dilluns a la plaça Sant Jaume. La comissió havia d'aprovar inicialment l'acord de pressupostos pel 2020. Encara no s'ha anunciat nova data però es preveu que la votació es faci abans del 31 de gener. Aquell dia el ple municipal hauria d'aprovar els comptes de manera definitiva

