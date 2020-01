Les platges metropolitanes pateixen les afectacions més importants dels últims 20 anys

Les platges metropolitanes han patit les afectacions més importants "dels últims 20 o 30 anys" a causa del temporal Gloria. Així ho ha afirmat aquest dimecres el cap del servei de Platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Dani Palacios, que ha indicat que l'onatge ha arribat als passeigs marítims de pràcticament tots els municipis d'aquesta àrea, inscrita entre Castelldefels (Baix Llobregat) i Montgat (Maresme).Segons les primeres valoracions, els danys superaran els 250.000 euros només en equipaments i mobiliari de les platges, sense tenir en compte, per tant, la restitució de la sorra o els desperfectes en instal·lacions elèctriques o als passeigs marítims.Les platges ja no seran les mateixes després del temporal. Palacios ha advertit que ja es trobaven, abans del Gloria, "bastant dèbils" pel dèficit estructural de sorra que pateixen i ha constatat que les afectacions són cada vegada "més grans" davant de temporals també cada vegada més forts.El director de Ports de la Generalitat de Catalunya, Joan Pere Gómez, ha assegurat aquest dimecres que el temporal Gloria costarà unes pèrdues d'entre sis i set milions d'euros als ports catalans que gestiona (no s'inclouen els de Barcelona i Tarragona, que depenen de Foment).En declaracions a Els Matins de TV3, Gómez ha afirmat que el temporal a nivell del litoral "està començant a millorar" i "poc a poc" s'aniran obrint els ports de Catalunya per començar a valorar els danys. "La gent està molt preocupada", ha afirmat Gómez, remarcant que es viu un temporal "excepcional". Malgrat això i els danys en dics i altres instal·lacions, el director de Ports ha dit que en general les instal·lacions "han aguantat prou bé".

