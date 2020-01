Un llamp provoca un virulent incendi en una casa al Moianès

Un arbre caigut a la zona d'aparcaments de Moià. Foto: Xavier Rius

Una casa del carrer Camí Ral de Vic de Moià, al Moianès, ha quedat totalment calcinada al menjador i a la primera planta aquesta matinada de dimecres després que un llamp hagi provocat un incendi en l'immoble, sense que s'hagin registrat ferits, en el marc del segon dia crític de la llevantada Glòria A les quatre de la matinada, els serveis d'emergència han rebut l'avís d'incendi en una casa de Moià i hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers. Les flames, ben vives, han incendiat el menjador de la primera planta, que ha quedat calcinada, i el fum ha afectat altres estances, com la planta baixa.Sobre les 5.20h, els Bombers han donat el foc per extingit, sense que hi hagi danys personals, però sí una important afectació material.Per una altra part, diversos arbres han estat partits a Moià pel vent i la climatologia.

