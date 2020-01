Bosch exigeix a l'Estat la fi de la repressió després de la «rebregada» de les Nacions Unides

"Hem assistit a la rebregada més dura que ha patit el regne d'Espanya en matèria de drets humans". Aquesta és la conclusió que ha extret el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, del resultat obtingut per l'Estat en l'examen sobre drets humans al qual l'ha sotmès aquest dimecres les Nacions Unides . "S'ha evidenciat que no s'estan respectant els drets civils i polítics", ha remarcat Bosch, que ha exigit la fi de la repressió "tal com s'ha viscut en els últims anys".El conseller ha apuntat que la conclusió és "ineludible": "L'estat espanyol ha de complir". "Per nosaltres ha estat un dia important, perquè els països del món han reclamat a l'estat espanyol que enceti el diàleg i que el aquest diàleg polític subsitueixi les vulneracions de drets humans", ha ressaltat Bosch.Un total de 117 països han participat en el tercer cicle de revisió de l'actuació de l'estat espanyol en matèria de drets humans. De la vintena de països que han fet referència a aquesta qüestió, destaquen especialment les intervencions de Suïssa, Bèlgica i Alemanya, tres dels estats que s'han vist involucrats en la causa judicial catalana perquè acullen -o han acollit- exmembres del Govern exiliats.En el cas de Suïssa, on resideix la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el representant de l'estat ha manifestat preocupació per algunes "restriccions en la llibertat d'expressió i manifestació" i ha emplaçat a reforma el codi penal. També a què els cossos policials tinguin un "codi de bones pràctiques" i que Espanya prengui consciència que té el "repte de superar el seu passat franquista".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor