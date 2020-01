Alerta per l'alt nivell dels embassaments de Sau i Susqueda

La llevantada ha fet augmentar el cabal de nombrosos rius , especialment a les comarques de Girona i de l'interior, i alguns, com els de la conca del Ter, estan ja molt a prop de sortir de mare. Una situació que podria agreujar-se si els embassaments de Sau i de Susqueda, que també han incrementat el seu nivell a tota velocitat, es veuen obligats a desembassar.Al voltant de la una del migdia d'aquest dimecres, l'embassament de Sau estava al 93% de la seva capacitat, quan el dia anterior la xifra era de només el 63%. Un increment també considerable ha experimentat el de Susqueda, que ha passat en 24 hores del 70 al 88%.Les pluges de les darreres hores ja han deixat més de 200 litres acumulats a molts punts del país, superant els 300 en diversos indrets. A més de les destrosses al Delta de l'Ebre, la preocupació principal és el cabal dels rius i el risc de desbordament. Els rius on hi ha alerta especial són el Tordera, l'Alt Ter, la Riera Major, el Daró, l'Onyar al seu pas per Girona i la Riera d'Osor. El Ter a Girona i el Fluvià a la Garrotxa ja s'han desbordat lleugerament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor