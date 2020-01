Laplana nega que tingués «capacitat de mobilitzar unitats d'ordre públic» el 20-S

La intendent Teresa Laplana ha assegurat aquest dimecres a preguntes de la Fiscalia que ella "no era la responsable" de l'operatiu policial del 20 de setembre de 2017 al Departament d'Economia, i que la seva tasca aquell dia era "transmetre als seus superiors el que ella veia, fer la interlocució amb la Guàrdia Civil i traslladar les seves peticions". "No tenia capacitat per mobilitzar els recursos d'ordre públic, més enllà de les ordres que rebia", ha deixat clar la intendent, que s'enfronta a quatre anys de presó acusada d'un delicte de sedició pels fets d'aquell dia. Ha assegurat que ella informava de tot el que passava als seus superiors.Laplana ha relatat que va arribar a prop d'Economia a les 9.20h del matí. "Quan vaig arribar el conductor no em va poder deixar a la porta del Departament perquè ja hi havia molta gent", ha dit la intendent. Quan ella va arribar, Rambla de Catalunya estava "plena de persones concentrades". Quanta gent hi havia? Laplana ha admès que "no és una experta" en calcular les persones que hi ha a un lloc, però ha detallat com és Rambla Catalunya davant les preguntes del fiscal Rubira. "Vaig calcular unes 700 persones, però entre que arribo i entro finalment al Departament, l'afluència de gent era imparable i el nombre s'incrementava", ha insistit. I el perfil dels concentrats? De tot tipus. "Hi havia gent gran i s'incorporava gent de tot tipus, hi havia un clima reivindicatiu", ha insistit Laplana davant els constants talls del fiscal.La intendent després d'arribar a Economia va rebre una petició de la Guàrdia Civil. Laplana va posar-se en contacte amb l'independent Antoni Sánchez per informar-lo de la situació. En aquell moment ja estaven arribant dues furgonetes de la Brimo, que s'havien d'ubicar en un punt proper al Departament, però no davant de la seu. L'actitud dels concentrats? "En aquell moment era molt reivindicativa, expressaven el seu rebuig a la Guàrdia Civil i cridaven proclames a favor del referèndum", ha dit Laplana, que ha negat una actitud violenta contra els agents que custodiaven la porta ni tampoc intentaven entrar a l'edifici."En el moment que hagués començat una operació policial, ja gent hauria posat resistència passiva o activa cap a l'acció policial", ha explicat Laplana, i ha dit que això hauria pogut generar "desordres públics incontrolables". "En aquell moment no s'estaven produint desordres públics", ha insistit, a preguntes de la Fiscalia. "Els tècnics d'ordre públic van valorar no actuar al matí", ha dit la intendent.Després de demanar més protecció, la Guàrdia Civil també va informar Laplana que arribarien detinguts al Departament d'Economia. Ferran López va ordenar a la intendent posar-se en contacte amb el responsable de les unitats de la Brimo a Economia. Cap a les 10.30h van arribar agents de medicació, que van intentar "parlar amb la gent de fora" per evitar que s'acostessin al Departament. "La gent no els feia gaire cas", ha admès Laplana.Sobre Jordi Sànchez, Laplana ha explicat que va rebre una trucada del comissari Joan Carles Molinero passades les dotze del migdia. Molinero va comunicar a la intendent que arribaria "una persona" a Economia per, juntament amb els agents de mediació, intentar allunyar la gent del Departament. Aquesta persona era Xavier Vidal i va dir que no podia fer cap interlocució. Va ser després quan Trapero va trucar Laplana per explicar-li que arribaria Jordi Sànchez, "que s'havia ofert a col·laborar per fer un cordó de voluntaris, per on passaria un cordó policial per permetre el pas dels detinguts amb l'acompanyament policial".Pel que fa a la relació amb Sànchez, Laplana ha deixat clar que només va el va atendre perquè prèviament havia parlat amb Trapero. "Se'm va demanar que parlés amb ell per l'entrada dels detinguts, després per la retirada dels detinguts, i després per demanar ajuda per la soritda de la comissió. Si no és a instàncies d'un superior, jo no he de parlar de res amb Sànchez", ha remarcat.Laplana rep informació sobre la sortida de la comitiva judicial cap a les 18.30h i està en contacte amb el centre de coordinació policial. En un primer moment la comitiva judicial havia de sortir pel passadís fins als cotxes que hi havia a Gran Via amb Balmes. La sortida es va ajornar i Laplana va acordar amb Molinero que s'avisaria mitja hora abans de la sortida de la comitiva judicial per fer el passadís. A les 21.30h, les diligències s'allarguen per problemes informàtics i la secretària judicial diu que encara no ha de sortir.Laplana ha admès que quan va arribar a Economia no va veure els vehicles i es va assabentar que hi havia armes a l'interior passades les dues del migdia. La intendent va rebre l'ordre de convocar una reunió a Economia amb els responsables de Mossos i Guàrdia Civil, i contactar amb Sánchez, per intentar trobar una solució per moure els vehicles a l'interior del pàrquing. "Els tres cops que vaig contactar amb Sànchez va ser a petició dels meus superiors", ha remarcat. Laplana va demanar una sala a Economia per poder fer la reunió. "Abans d'entrar a la sala, el tinent de seguretat ens va demanar que Xavier Vidal no participi a la reunió", ha explicat. Al final hi van ser el responsable de la Brimo, el responsable de la Guàrdia Civil i ella. "En aquell moment em van dir que hi havia armes llargues als vehicles", ha dit. Després es va fer entrar Vidal, a qui no es va informar del material que hi havia els vehicles.Laplana ha explicat que el 20 de setembre el pla Àgora estava en vigor, però ha deixat clar que no va acudir al Departament d'Economia per qüestions relacionades amb aquest pla. El dia abans, Laplana ha explicat que va anar al metge per uns quadres de vertigen i el metge li va recomanar repòs domiciliari. El 19 de setembre va comunicar als seus superiors que havia de fer repòs. El dia 20, Laplana va rebre una trucada d'un superior informant que la comitiva judicial havia entrat al Departament d'Economia.Ella li va donar instruccions per informar a la sala de comandaments i que es personés al lloc, i va trucar al subcap de la regió de Barcelona. Ell sabia que Laplana no podia treballar i li va dir que es dirigiria ell mateix al Departament d'Economia, i li va demanar que es posés en contacte amb el seu número 2 perquè es dirigís a la secretaria d'Hisenda.Després va rebre una nova trucada del subcap de la regió de Barcelona, que deia que no podia desplaçar-se a la seu d'Economia. En aquesta situació, i en absència de comandaments per anar al Departament, Laplana va considerar que era la seva "responsabilitat", anar-hi. "No vaig pensar que la diligència duraria tantes hores", ha admès la intendent.Teresa Laplana ha explicat que fa anys que té diagnosticat quadres de vertígens i l'any 2017 ja havia patit una crisi aguda, concretament el 19 de setembre. Aquell dia va haver d'anar al metge i se li va recomanar més medicació i no treballar. "Em van donar un parell de dies de repòs domiciliari", ha explicat l'intendent a preguntes del fiscal Rubira. La presidenta del tribunal ha aturat l'interrogatori. El fiscal ha preguntat a l'acusada si es ratifica en les declaracions fetes en la fase d'instrucció i Laplana ha dit que vol "esclarir" alguns punts.Pedro Rubira ha preguntat a Laplana qui li va ordenar fer una "minuta policial" el 26 de setembre sobre els fets del 20-S i la intendent ha respost que van ser els seus "superiors". "Primer vaig fer l'informe perceptiu i després la minuta, que la vaig entregar quan la vaig tenir acabada", ha explicat. Laplana ha explicat que els vertígens li impedien "tenir clar" algunes actuacions o hores en què van passar els fets.Laplana ha explicat que tenia un càrrec de cap de comissaria de l'Eixample i comandava una de les deu comissaries de la regió metropolitana de Barcelona. També dirigia serveis de seguretat ciutadana, investigació i atenció al ciutadà en el territori de l'Eixample, i depenia de la Direcció Policial Metropolitana de Barcelona i dels intendents Antoni Sànchez i Antoni Villa, i del subcap metropolità de Barcelona i del cap de la regió de Barcelona. "D'ells rebia les ordres", ha explicat.

