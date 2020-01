La PAH facilita documents als veïns perquè exigeixin el compliment de la llei d'habitatge

La PAH vol assegurar-se que els grans propietaris compleixin el nou decret llei de la Generalitat, aprovat el desembre i que entre altres coses obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social abans de desnonar.El decret també obliga a renovar els lloguers socials, firmats en molts casos després de la primera onada de desnonaments i dacions en pagament provocades per la primera onada de la crisi.La plataforma ha dissenyat un total de 12 documents que volen servir d'ajuda a veïns d'arreu del país que visquin una situació d'emergència habitacional. N'hi ha quatre per sol·licitar lloguers socials o renovacions d'aquests als propietaris, quatre més per presentar recursos als jutjats en cas d'incompliment, i també quatre per denunciar la propietat si finalment no acaba complint.La PAH ja va dissenyar documents similars després de l'aprovació de la llei 24/2015, impulsada per una iniciativa legislativa popular, i els nous també es poden consultar a la pàgina web de la plataforma."No desaprofitarem l'oportunitat d'aplicar les lleis contra l'emergència al màxim del seu potencial", asseguren des de la plataforma, alhora que reivindiquen la "pressió" dels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge com a element clau per a l'aprovació del decret llei per part del Govern.

