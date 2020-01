FOTOS Un llamp entra pel campanar d'una església del Bages i incendia el museu

Operaris substitueixen el cablejat elèctric cremat a l'entrada del museu. Foto: Cedida

Vista de l'església vella d'Artés, amb la porta al museu fumada. Foto: Cedida

La primera planta del Museu també ha quedat afectada pel sutge del fum. Foto: Cedida

Un llamp ha provocat aquesta matinada de dimecres un incendi al Museu d'Artés (Bages), situat a l'interior de l'església del municipi. El llamp ha entrat pel campanar de l'església vella i ha incendiat el quadre elèctric. També han quedat afectades la porta d'entrada, el vestíbul, les bombes d'aigua i els repetidors de telefonia mòbil.Poc abans de la 1 de la matinada, un llamp ha entrat pel campanar de l'església vella d'Artés i ha cremat tot el circuit elèctric i ha incendiat el quatre elèctric del museu, que és adjacent al temple, provocant flames que han afectat l'entrada, la planta baixa i el sostre que parcialment s'ha descrostat. També el fum ha estat molt dens i les estances han quedat fumades i el terra ple de sutge.Fruit de l'incendi al quadre elèctric, les bombes d'aigua han deixat de funcionar i també les antenes de telefonia mòbil, de manera que aquest dimecres molts vilatans no tenen cobertura.Passats 2/4 de 2 de la matinada els Bombers han donat l'incendi per controlat, però no ha estat fins a 1/4 de 4 que s'ha començat la ventilació de les estances. Una casa del carrer Camí Ral de Vic de Moià (Moianès) ha quedat totalment calcinada al menjador i a la primera planta aquesta matinada de dimecres després que un llamp hagi provocat un incendi en l'immoble, sense que s'hagin registrat ferits.A les 4 de la matinada, els serveis d'emergència han rebut l'avís d'incendi en una casa de Moià i hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers. Les flames, ben vives, han incendiat el menjador de la primera planta, que ha quedat calcinada, i el fum ha afectat altres estances, com la planta baixa.Sobre les 5.20h, els Bombers han donat el foc per extingit, sense que hi hagi danys personals, però sí una important afectació material.

