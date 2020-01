El full de ruta del govern de Colau supera el primer tràmit

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) per aquest mandat presentat pel govern de BComú i el PSC ha superat aquest dimecres el primer tràmit. El document, que recull un pla estratègic d'accions previstes per al període 2020-2023, s'ha aprovat inicialment amb l'abstenció d'ERC, JxCat, PP i Barcelona pel Canvi i el vot en contra de Ciutadans.El PAM presentat contempla 2.004 milions d'euros en inversions per fer front a les desigualtats i l'emergència climàtica i preveu accions com desenvolupar durant el mandat un nou Pla de Barris.Amb l'aprovació inicial aquest dimecres s'engega la tramitació i el procés de participació per definir el PAM, prenent com a punt de partida l'esborrany presentat pel govern municipal. Des del 3 de febrer i fins al juny, ciutadania, entitats i formacions polítiques faran propostes i debatran per decidir quina ha de ser l'activitat municipal del mandat.

