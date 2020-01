​Segon mort al País Valencià a causa de la llevantada

Cinc persones han mort a l’Estat, fins al moment, pel pas de la borrasca Glòria per la península, que està provocant talls en dotzenes de carreteres, tancament d'aeroports i col·legis per la nevada, la mala mar i les fortes ventades.L'última víctima és un home de 55 anys, el cadàver del qual ha estat trobat en una zona propera a un centre comercial de Carcaixent, a la Ribera Alta. Segons la Guàrdia Civil, el cos sense vida es d'un home de nacionalitat ucraniana. S'investiguen les causes de la mort, i com que no han aparegut signes de violència, es creu que es deu a les condicions climàtiques.Aquesta és la segona víctima del temporal al País Valencià. Un home de 70 anys va morir dilluns a Moixent, a la Costera. La Conselleria de Sanitat ha apuntat que espera que es practiqui l'autòpsia per determinar les causes de la mort.En aquest segon cas, el servei 112 va rebre un avís que hi havia una persona desplomada en una zona en la qual resultava difícil l'accés per la climatologia. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar personal sanitari i la Guàrdia Civil. L'home va ser portat al centre de salut però ja no es va poder fer res per salvar-li la vida.

