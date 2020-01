VÍDEO La llevantada també s'emporta les muscleres de la Badia del Fangar

El Delta de l'Ebre s'ha despertat aquest dimecres sense pluges, ni vent. Una finestra de calma metereològica que ha permès començar a visitar algunes de les zones més inaccessibles durant el temporal de mar, com ara les muscleres de la Badia del Fangar.Tot feia indicar que els danys serien molt importants també per al cultiu aqüícola i així ha estat. Les primeres imatges mostres com moltes de les estructures han quedat completament destrossades per la força de les onades. Els vídeos penjats per Joan Alcalà, de Mariscos Fangar, ho demostren:

