VÍDEOS Així de plens baixen els rius per Osona

Després d'hores i hores de pluja, per la llevantada Glòria , els rius i rieres d'Osona baixen amb molt cabal. N'hi ha alguns, com el Ter, que ja estan inundant zones de prop de la llera al seu pas per Roda de Ter i Manlleu. Els fotògrafs Josep M. Montaner i Emili Vilamala han captat aquest augment:El Ges al seu pas per TorellóEl riu Mèder al seu pas per les Adoberies de VicEl Ter al seu pas per Manlleu i la GlevaEl Ter al seu pas per Manlleu

