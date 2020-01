Calvo assegura que la rebaixa del delicte de sedició no forma part de la negociació amb Catalunya

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat que la reforma del Codi Penal per rebaixar el delicte de sedició no forma part "en absolut" de la mesa de diàleg amb Catalunya. En una entrevista a la Cadena SER , Calvo ha afegit que aquesta qüestió no formarà part de les converses que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà amb els presidents autonòmics.Segons la dirigent socialista, hi ha tipus delictius actuals que s'adeqüen poc a les situacions del país i ha citat explícitament la sentència del 14 d'octubre que ha condemnat part de l'anterior govern de la Generalitat per sedició. "Hem vist que hi ha tipus penals que no estan a l'alçada del dret comparat amb Europa", ha afegit. Preguntada per si aquesta reforma beneficiarà els polítics presos, Calvo ha respost que això no depèn del govern espanyol sinó de la justícia. Així mateix, ha rebutjat la "política de posar llenya al foc per treure rendiment electoral" i ha assegurat que el govern de Sánchez no jugarà mai amb això.En paraules de Calvo, el seu govern ha heretat una situació amb Catalunya fruit de la "irresponsabilitat absoluta" del PP. Davant el "col·lapse" de la política, la vicepresidenta primera ha defensat que ha arribat el moment de prendre decisions i impulsar algunes reformes.Així mateix, Calvo ha defensat que el diàleg amb Catalunya és l'únic camí i que no hi ha cap altra via. En aquest context, ha dit que el govern és realista i sap que el govern català no deixarà de ser independentista. Tot i així, ha recordat que ja saben què passa quan es trenca el marc legal.

