El Mobile reafirma el compromís amb Barcelona després de la temptativa de Madrid

El Mobile World Congress és "feliç" a Barcelona. Així ho ha assegurat John Hoffman, director general de l'empresa Mobile World Capital, organitzadora del certamen que enguany se celebrarà a la ciutat i a L'Hospitalet de Llobregat del 24 al 27 de febrer. Hoffman ha valorat així, en la presentació de l'edició del 2020, la temptativa de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quedar-se amb el Mobile.El certamen té contracte amb Barcelona fins al 2023 i Hoffman ha assegurat que els organitzadors no han tingut converses amb cap altra ciutat, tampoc amb la capital espanyola, per valorar un canvi d'aires. El president de Mobile World Capital ha valorat positivament el rendiment de Barcelona com a "aparador" de la indústria de telefonia mòbil mundial i ha transmès que les empreses participants valoren positivament la ubicació del saló."Sense ofendre la premsa, però no sé d'on traieu les coses que escriviu, perquè no em truqueu?Estem a Barcelona des del 2006 i estarem aquí en el futur", ha dit Hoffman intentant tancar el debat.El mateix Hoffman ha estat l'encarregat de traslladar a la premsa les previsions econòmiques del Mobile per al 2020, que s'ha presentat amb el lema "Connectivitat intel·ligent".Mobile World Capital xifra en 492 milions d'euros l'impacte econòmic que tindrà a la ciutat, tot i que no especifica quina serà la seva destinació. També preveu crear 14.100 llocs de treball temporal. Unes feines que en edicions anteriors han estat al centre de la polèmica per la seva precarietat . Pel que fa a assistents, el certamen n'espera 110.000, mentre que la xifra d'expositors d'enguany serà de 3.000.Segons xifres de l'empresa, des del 2006 el Mobile ha generat un impacte econòmic a Barcelona de 5,3 bilions d'euros i ha creat 128.200 llocs de feina.A diferència de l'any passat, quan Hoffma nva assegurar que la situació política a Catalunya hauria pogut provocar el trasllat de l'edició del 2018, enguany el director general de Mobile World Capital no ha fet referències explícites al context polític.El Mobile també respira tranquil després que aquest dimecres el sector del taxi de Catalunya confirmés que finalment no convocarà vaga coincidint amb el certamen, després d'haver arribat a un acord amb el Govern.

