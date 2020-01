Al port de Blanes, el fort onatge del temporal excepcional de llevant ha afectat una part emergida del dic. Gran part de l'energia s'ha concentrat en un punt, ocasionant una obertura al dic. L'equip tècnic de #portsgencat s'ha desplaçat al port per valorar els danys. pic.twitter.com/nA43zRsTJX — Ports Generalitat (@portsgencat) January 22, 2020

El fort onatge provocat pel temporal Gloria ha trencat una part del dic que protegeix el port de Blanes. Segons ha informat Ports de la Generalitat, un organisme dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, gran part de l'energia provocada per l'onatge s'ha concentrat en un punt, fet que ha ocasionat una obertura al dic. Un equip tècnic de Ports de la Generalitat s'ha desplaçat al port per valorar-ne els danys.Altres ports que ha patit importants danys a causa de la llevantada han estat els de Palamós, l'Escala, on s'ha enfonsat una embarcació, i l'Estartit, on ha estat necessària una actuació de bombers per arranjar planxes metàl·liques. A altres punts com Sant Feliu de Guíxols, el fort onatge també ha provocat que l'aigua sobrepassés els dics.

