VÍDEO EN DIRECTE El judici contra Trapero a l'Audiència Nacional

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, respondrà aquest dimecres les preguntes de la seva advocada, Olga Tubau, després que ahir acabés l'extens interrogatori de la Fiscalia, que va durar quasi deu hores. Trapero va defensar l'actuació dels Mossos i va assenyalar Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O. També va assegurat, davant dels dubtes del fiscal Miguel Ángel Carballo, que existia un pla per detenir Carles Puigdemont i els consellers del Govern després de la declaració d'independència, si així ho ordenaven les autoritats judicials competents. Per acreditar l'existència d'aquest pla, Trapero va recordar l'existència d'un correu electrònic del dia 25 d'octubre -aportat a la causa- en què donava instruccions al comissari Ferran López perquè presentés el dispositiu.Aquest dimecres està previst que acabi la declaració del major i podria arrencar l'interrogatori a la intendent Teresa Laplana, acusada d'un delicte de sedició pels fets del 20 de setembre. Encara faltaran per declarar l'ex-secretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector dels Mossos Pere Soler. Tots dos estan acusats d'un delicte de rebel·lió i, com a Trapero, se'ls demanen onze anys de presó.

