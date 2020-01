El Fluvià es desborda a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i perilla de fer-ho també a Olot

(06.00 hores) Rius en nivell d'alerta (inferior a perill) #Gloria :

⚠ tram baix del Llobregat

⚠ Fluvià

⚠ tram baix del Ter

⚠ Gurri

Les intenses pluges de la llevantada que assota el país des d'aquest dilluns, el temporal Glòria, ha comportat el desbordament, aquesta matinada, del riu Fluvià a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i diversos problemes de mobilitat arreu de la comarca. De fet, en aquesta zona de la comarca s'hi han acumulat des de dilluns 226,4 litres per metre quadrat.Segons que ha confirmat l'Ajuntament d'aquest extens municipi –conformat per set pobles– el riu, que neix al terme dels Hostalets d'en Bas, ha vessat en diversos dels passos que en recorren el territori i en un d'ells ha calgut rescatar una persona que havia fet cas omís de les cintes de prohibició del pas que just ahir van desplegar els serveis tècnics del Consistori.El batlle, Lluís Amat, ha dit que "el Fluvià està desbordat en tots els seus passos" i l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes a l'Escola Verntallat. El transport escolar de secundària funcionarà només des de Sant Esteve d'en Bas i com que la resta de passos està molt complicada, circular-hi és un risc i s'ha suspès aquest servei.També, els túnels de Bracons es tanquen de forma intermitent i es recomana circular amb molta precaució per la N-260 a Bianya. L'accés a l'A-26 a Montagut s¡ha inundat i la carretera de la parcel·lària és tota ella un bassal d'aigua. Al municipi de Santa Pau s'han produït esllavissades a la GI-524 als punt km 7 i 12. Igualment, s'han anul·lat les rutes escolar de les Planes d’Hostoles, Sant Aniol-Les Planes i Oix-Montagut.D'altra banda, a la capital de la Garrotxa, el Fluvià perilla de desbordar-se, tal com ja ha informat Protecció Civil:El punt de desbordament del riu a Olot es pot veure en aquest vídeo:La darrera mesura de l'aforament del riu a Olot que efectua l'ACA, a les 07:50 h d'aquest matí, reporta 123 m3/s.La Ronda Fluvià i el passeig de Sant Roc d'Olot són els punts que més preocupen i de moment s'ha tancat el pont de les Móres. La Policia Municipal ha acordonat tots els accessos a la Ronda Fluvià i demana als propietaris dels vehicles aparcats a la zona que els truquin abans de retirar-los.

