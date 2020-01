El Ter es desborda a Girona i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill

Atenció a Girona, el riu Ter acaba de desbordar a l'altura del Pont Major. S'està pendent del progrés de l'Onyar. No us apropeu a les vores del riu. Imatges del Ter al seu pas per Manlleu ple de costat a costat. pic.twitter.com/XtYfCoAw4x — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) January 22, 2020

El riu Ter s'ha desbordat a Bescanó (ha caigut un pont de reg) i a Girona, a la zona del Pont Major, a causa de la llevantada , i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill: el Tordera, la Riera Major (Viladrau, Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau), el Daró, l'Onyar i la Riera d'Osor. A més, també estan en situació d'alerta el tram baix del Llobregat, el Fluvià i el Gurri.El riu Ter a Girona s'ha desbordat al carrer del Pont Major, després del pont de l'Aigua, i s'ha tallat la circulació d'aquest punt en els dos sentits de la marxa. Segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el desbordament és petit i no provoca afectacions per cases i persones. Pel que fa a l'Onyar, el cabal està control·lat: "Encara som lluny del cabal d'ahir a l'Onyar", ha dit l'alcaldessa.Protecció Civil demana no apropar-se a les lleres i evitar desplaçaments interurbans entre municipis com ara Montseny, Fogars de Montclús, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Gualba, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Fogars de la Selva, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Tordera, Palafolls, Blanes i Malgrat de Mar.

