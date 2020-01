La llevantada continua: un desaparegut i rius en estat d'alerta

13:21 Alerta per l'alt nivell dels embassaments de Sau i Susqueda. El volum d'aigua s'ha incrementat ràpidament en les darreres hores i hi ha risc que hagin d'obrir comportes, cosa que augmentaria encara més el cabal de rius, que ja baixen al màxim.

13:13 VÍDEOS i FOTOS Alerta per la crescuda dels rius i rieres al seu pas per Osona.

13:13 FOTOS La Vall d'en Bas (Garrotxa), on neix el riu Fluvià, completament negada. Autors: Maria Aulina i Guillem Matilló.

13:10 El temporal desborda el torrent de Crespià i l'aigua entra més d'un metre a dins de les cases. Les pluges intenses desborden rieres i rius al Pla de l'Estany sense causar danys personals.

13:09 El temporal costarà entre 6 i 7 milions d'euros als Ports de la Generalitat. El director Joan Pere Gómez parla d'un temporal "excepcional".

13:09 Les platges metropolitanes pateixen les afectacions més importants de com a mínim els últims 20 anys. Els danys en equipaments i mobiliari superaran els 250.000 euros, segons les primeres valoracions.

13:02 L'Institut Pere Martell de Tarragona, afectat per l'explosió química, tanca ara pels efectes del temporal. Els operaris treballen a contrarellotge per substituir les plaques de poliuretà del sostre.

12:55 La brigada municipal de Les Masies de Roda (Osona) rescata dos veïns que havien quedat atrapats quan intentaven creuar un afluent del Ter amb cotxe.

12:52 La C-35, tallada entre Hostalric i Fogars de la Selva per un gran esvoranc.

12:45 VÍDEO La riera Major al pont de Malafogassa, a Vilanova de Sau (Osona), assoleix el seu nivell més alt dels últims 40 anys, com a mínim

12:44 FOTOS Un llamp entra pel campanar d'una església del Bages i incendia el museu que es trobava a l'interior. Un altre llamp ha provocat un virulent incendi en una casa del Moianès.

12:40 EN DIRECTE El riu Besòs baixa amb moltíssima força. Aquí, al seu pas per Mollet del Vallès



12:23 Un llamp provoca un virulent incendi en una casa de Moià (Moianès). Els Bombers han trigat més d'una hora a extingir les flames. Informa Pere Fontanals.

12:19 VÍDEO Així ha quedat el passeig marítim de Llafranc (Baix Empordà) per la llevantada:

12:14 El temporal tenyeix de blanc i causa afectacions a l'alt Berguedà. La nevada ha afectat pobles com Guardiola de Berguedà, Bagà o la Pobla de Lillet de bon matí, però després s'ha traslladat a cotes més altes. Informa Pilar Màrquez Ambròs.

11:47 VÍDEO Imatges aèries dels Bombers al Delta de l'Ebre. El mar ha entrat quilòmetres terra endins, inundant al seu pas milers d'hectàrees d'arrossars i malmetent camins i infraestructures

11:40 Desbordada la riera de l'Estany de Banyoles.

11:32 FOTO El cabal del Ter a Ripoll baixa fins al 284 m3/s, 100 menys que a primera hora. Tot i així, continua en el llindar d’alerta

11:28 Cadenes en una dotzena de carreteres i afectació en escoles de Lleida pel temporal. La neu ha agafat per sorpresa en llocs com la Seu d'Urgell on no s'havia previst a cotes tant baixes.

11:27 VÍDEO Així de plens baixen els rius per Osona.

11:17 Arbúcies (La Selva) ha recollit 315 mm de pluja entre diumenge i aquest dimecres fins les 10:00h. És el municipi de Catalunya on més ha plogut aquests dies. L'altre punt del territori on s'han superat els 300 mm de precipitacions ha estat el Puig Sesolles (Vallès Oriental).

11:15 El Port de Tarragona ha registrat l'onada més gran des que es va instal·lar la boia mesuradora: una de 12,66 metres. El temporal engoleix les platges de la Costa Daurada.

11:14 El fort onatge trenca part del dic del port de Blanes. Segons ha informat Ports de la Generalitat, gran part de l'energia provocada per l'onatge s'ha concentrat en un punt, fet que ha ocasionat una obertura al dic.

10:50 Tallada la C-25 per bassals d'aigua i esllavissades a Sant Sadurní d'Osormort (Osona) i Arbúcies (La Selva). No es pot circular per la C-153 per inundacions a Gurb i s'ha tallat la C-17z, l'antiga N-152, a Montesquiu.

10:45 VÍDEO Així baixa el riu Congost al seu pas per Granollers.

10:40 La borrasca s'emporta també les muscleres de la Badia del Fangar. Les primeres imatges mostren com moltes de les estructures han quedat completament destrossades per la força de les onades.

10:35 VÍDEO Crescuda important també al riu Ges al seu pas per Torelló.

10:29 Una esllavissada obliga a tancar el túnel de Bracons, a la C-37, entre Osona i la Garrotxa.

10:28 VÍDEO El riu Ter està desbordat entre la Gleva i Manlleu.

10:24 Gairebé 200 avisos al 112 a Sant Cugat, que segueix en alerta per la llevantada. A tot el Vallès Occidental, el nombre de trucades supera les 1.200. Informa Anna Mira.

10:18 El Parlament ha suspès el ple que havia de començar aquesta tarda i que ja s'havia endarrerit per la llevantada. La junta de portaveus es reunirà aquest dijous per decidir quan es convocarà.

10:16 El temporal Glòria deixa neu a 700 metres i afectacions viàries al Pallars. Informa Jordi Ubachs.

10:14 Calma meteorològica a les comarques de Ponent aquest dimecres. Pluges puntuals i les ràfegues de vent han perdut força. No es registren carreteres tallades a la plana. Informa Àlvar Llobet.

10:06 FOTO La llevantada esborra el Delta: així es veu per satèl·lit.

10:04 VÍDEO Mal temps, bona cara: rafting al mig de la llevantada al Montsià. Uns joves de Santa Bàrbara han aprofitat la baixada d'aigua en un dels carrers del poble per descarregar adrenalina.

09:53 ÚLTIMA HORA Localitzen en bon estat l'home d'uns 80 anys que havia desaparegut a Begues (Baix Llobregat).

09:52 FOTO El temporal parteix el Pont del Petroli de Badalona.

09:38 El president de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà aquest matí a les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà les afectacions provocades pel temporal. En concret, visitarà els ajuntaments de l'Ampolla (a les 10.30) i de Deltebre (12.15), on té previst reunir-se amb representants territorials.

09:36 A Sabadell, l'Operació Fred ha atès a 17 persones, que ha estat traslladades a sis hospitals.