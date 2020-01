El virus de la Xina creua el pacífic: detectat el primer cas als EUA

El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units ha informat aquest dimarts que s'ha detectat en territori nord-americà el primer cas del nou brot de coronavirus originat fa dues setmanes a la província xinesa de Wuhan."Les autoritats xineses van identificar el nou coronavirus, que va resultar en més de 200 infeccions i va provocar casos a Tailàndia, Japó i Corea de Sud. El brot a Wuhan està vinculat al marisc i d'altres animals, el que suggereixi un possible origen zoonòtic. Hi ha investigacions en curs", recull un comunicat difós pel CDCEl pacient, un home, es troba aïllat en el Centre Mèdic Regional d'Everett, a Washington. L'home hauria viatjat de Wuhan a Washington, però ha subratllat que no ha anat a cap mercat on alguns dels pacients sí que van resultar infectats.El brot s'ha saldat de moment amb sis morts i més de 300 afectats a la Xina. Els coronavirus són una gran família de virus respiratoris que poden causar malalties que van des del refredat comú fins la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà i la síndrome respiratòria aguda severa (SARS). De fet, aquest nou virus està emparentat amb el que fa una quinzena d'anys va originar el SARS, que va deixar uns 700 morts arreu del món.

