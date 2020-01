VÍDEO La llevantada provoca importants inundacions a l'Ampolla

Les inundacions de l'Ampolla vistes des d'un terrat Foto: Mario Pons

La llevantada no dona treva a les Terres de l'Ebre. Per mar i terra, el vent i l'aigua s'estan acarnissant amb el litoral. Una mostra d'això és l'Ampolla (Baix Ebre) on, si durant el dia d'ahir i d'avui han patit desperfectes importants a la zona del port com a conseqüència del temporal de mar, ara la desgràcia ha arribat en forma d'inundacions per l'aigua que baixa dels barrancs.Esta tarda ha pogut amb molta intensitat a la zona de les Serres de Boix, Cardó i Coll de l'Alba, de fet, a Tortosa els barrancs han baixat amb força i el mateix ha passat a l'Ampolla, amb un volum d'aigua que supera una alçada de metre i mig. A l'Ampolla conflueixen diferents barrancs: el barranc de Cervera, barranc del Baconer, barranc de Borrasca i Barrancs de Sant Pere, tots ells anaven carregats d'aigua esta vespadra.Segons ha relatat a l'aguaita.cat el cinesta Màrio Pons, veí de l'Ampolla, s'ha produït "una inundació força important a la zona del centre. Quan l'aigua baixa del barranc no té sortida al mar, perquè es troba amb el temporal d'onades i es queda retinguda al poble. Hem vist alguns cotxes afectats i segur que l'aigua ja ha entrat als baixos de la zona del Port. Feia molts anys que no veiem baixar els barrancs així", ha exposat.Les imatges que Pons ha cedit asón una mostra de la perillosa situació que s'ha viscut a la zona portuària del poble, on ha confluit l'agua que baixa dels barrancs amb el temporal de mar:Pons també ha lamentat la falta d'indicacions a la població davant d'una situació de tant de risc: "cap autoritat del poble ni Protecció Civil ha alertat la població. Ningú ens ha dit què havíem de fer i hem viscut algunes situacions de risc".

