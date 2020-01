Els amics catalans d'Aznar

Aquest dilluns, l'expresident José María Aznar va ser a Barcelona. Va ser una visita discreta i entre amics. El Club Tocqueville, un laboratori d'idees d'ideologia conservadora, que es mou sota la inspiració ideològica de l'escriptor Valentí Puig, el va convidar a un dinar, al qual van assistir unes quaranta persones. El Club Tocqueville és un laboratori d'idees molt proper a la FAES , la fundació que presideix Aznar, i que vol defensar el "constitucionalisme" a Catalunya. Porta el nom d'Alexis de Tocqueville, pensador liberal francès del segle XIX. Organitza xerrades i seminaris, sobretot entorn la temàtica del passat i el futur del conservadorisme espanyol i és radicalment espanyolista i hostil al sobiranisme. Valentí Puig n'és la figura més rellevant. Amb ell a la junta hi ha noms coneguts de l'unionisme més proper al que representa la FAES, com el catedràtic de Dret Constitucional Josep Maria Castellà, l'escriptor Ferran Toutain o l'historiador Jordi Canal.Valentí Puig està molt vinculat a la FAES des de fa anys. Però el sector que pot representar no va poder consolidar a Catalunya una entitat com és la FAES. La fundació aznariana va crear en el seu moment l'Institut Catalunya Futur, que volia ser la seva "sucursal" catalana, però que no va arribar a fer arrels. En la trobada de dilluns també hi era present Javier Zarzalejos, director de FAES.

