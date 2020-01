L'Ajuntament de Barcelona estudiarà com regular el preu dels lloguers

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per constituir una comissió no permanent d’estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers. La mesura s'impulsa a instàncies d'ERC i JxCat, ha estat acordada amb el govern municipal i ha rebut el suport de JxCat, PP i Barcelona pel Canvi, mentre que Ciutadans s'ha abstingut.La comissió estudiarà el marc competencial i els escenaris potencials de la regulació, després que l'acord a l'Estat entre PSOE i Podem prevegi la possibilitat que els ajuntaments estableixin topalls en els arrendaments, en zones prèviament declarades "tensionades".L'ens també debatrà la situació actual pel que fa a l'accés a l'habitatge a la ciutat i al conjunt de l'àrea metropolitana i estudiarà exemples internacionals de regulació de preus del lloguer.La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha reivindicat que des de la seva entrada al govern municipal esl comuns han reclamat la regulació dels lloguers. Martín ha recordat que segons el Centre d’Investigacions Sociològiques el 40% de les persones que resideixen a l’Estat estarien d’acord en regular els lloguers per impedir pujades abusives. A les grans ciutats, el percentatge puja fins al 70%.Des d'ERC, la regidora Eva Baró ha assegurat que Barcelona "no es pot permetre el luxe de no abordar aquest debat". "És una responsabilitat política que han d’assumir tots els grups municipals”, ha demanat.Serà Baró qui presideixi una comissió integrada per dos regidors de cada grup municipal. La vicepresidència l'ocuparà Martín. La comissió s’extingirà automàticament un cop s’elabori l’informe de conclusions,

