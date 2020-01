El temporal afecta el trànsit a 31 carreteres arreu del territori

Les vies tallades per inundació a la demarcació de Girona són la C-31 a Ullà, la C-260 a Roses, la BV-5123 a Massanes, la GI-643 a Gualta i la GIV-6321 a Bellcaire d'Empordà.En aquesta mateixa demarcació calen cadenes a la C-38 a Molló, a la GIV-5201 a Viladrau, a la GI-501 a Agullana i a la GIV-4016 entre Planoles i Toses. A més, a l'N-260 hi ha restricció de camions entre Ribes de Freser i Urtx.A la demarcació de Barcelona, la C-35 a Sant Celoni i la BV-5301 a Santa Maria de Palautordera estan tallades per inundació. A banda, hi ha dos carrils tallats per bassals d'aigua a la C-32, a Castelldefels en sentit Tarragona, i es fa pas alternatiu a la C-61, a Arenys de Munt, pel mateix motiu.A més, la BV-4024 a Coll de Pal i la BV-4031 a Castellar de N'Hug estan tallades per culpa del vent, i la BV-2005 a Torrelles de Llobregat i la C-1413a a Sentmenat ho estan per obstacles a la via. A la BV-5111, al pas per Arenys de Munt, es fa pas alternatiu pel mateix motiu.Finalment, a la demarcació de Tarragona, la C-42 a l'Aldea, la C-12 i la T-301 a Tortosa i la TV-3301 a Bot també estan tallades per inundació, i es fa pas alternatiu a la TP-3311 a Santa Bàrbara i a la C-12 a Aldover per esllavissades.A més, la T-202 a la Nou de Gaià, la T-734 a Marçà i la TV-3031 a Tivissa estan tallades per obstacles a la via, mentre que calen cadenes obligatòries a la T-330 a Arnes i a la T-334 a Horta de Sant Joan. La C-44 està tallada pel vent entre Móra d'Ebre i l'Hospitalet de l'Infant.