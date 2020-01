Els dos acusats pel crim de la Guàrdia Urbana declararan al judici l'11 i el 12 de març

Els Mossos d'Esquadra detenint la sospitosa de l'assassinat d'un agent de la Guàrdia Urbana Foto: ACN

Albert López i Rosa Peral, el dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona protagonistes del cas més mediàtic que ha afectat el cos en els últims anys, declararan l'11 i el 12 de març, respectivament, en el judici per jurat popular que començarà el proper 31 de gener a l'Audiència de Barcelona. Se'ls acusa d'assassinar la parella d'ella, el també agent Pedro López, i de cremar el seu cotxe amb el cadàver a dins en el conegut com a "crim de la Guàrdia Urbana".Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), divendres vinent es constituirà el jurat i les sessions públiques del judici començaran dilluns 3 de febrer amb la lectura dels escrits de cada part i les qüestions prèvies.A partir del 4 de febrer començarà la fase testifical, que està previst que s'allargui fins al 20. Passaran per l'Audiència de Barcelona agents dels Mossos d'Esquadra i comandaments de la Guàrdia Urbana, com ara un intendent major el dijous 13 de febrer. Les sessions estan previstes de dilluns a dijous i el judici durarà, en principi, fins al 16 de març, dia que es dedicarà a les conclusions i informes finals.Els fets que es jutjaran es remunten al 2 de maig de 2017, quan els dos acusats "d'acord i en execució d'un pla preconcebut", van matar Pedro Rodríguez al domicili que compartia amb Rosa Peral a Vilanova i la Geltrú. Després el van traslladar al maleter del seu cotxe i van conduir fins al pantà de Foix, on van cremar el vehicle amb el cadàver dins, segons consta en la interlocutòria d'obertura del judici oral.López i Peral seran jutjats per un jurat popular per un presumpte delicte d'assassinat, a partir d'una vintena de proves pericials i informes. La Fiscalia demana per a ells 24 i 25 anys de presó, respectivament, com a coautors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb l'greujant del parentesc en el cas de l'acusada, i també demana deu anys de llibertat vigilada un cop complerta la pena de presó. Segons el ministeri fiscal, els processats van matar Rodríguez perquè van arribar a la conclusió que "obstaculitzava la seva relació i situació sentimental". López i Peral havien estat amants i suposadament havien reprès la relació.En seu escrit d’acusació, el fiscal constata que els dos acusats van cometre el crim "aprofitant que la víctima estava del tot despreocupada de patir un atac" per part de la seva parella sentimental. "Dins la seva planificació criminal, els acusats van escollir el moment i els mitjans més idonis per a què Rodríguez, de gran corpulència i forma física, no pogués defensar-se davant l’atac mortal", sosté.Al mateix temps, el ministeri públic recorda que els dos sospitosos van crear un pla per fingir que el crim l’hauria comès l’ex marit de Peral, resident a la Bisbal del Penedès. En aquest sentit, hores després del succés, tots dos van dur el telèfon mòbil de Rodríguez fins la Bisbal per a què un futur rastreig policial detectés aquest trajecte. Més tard, van dur el cadàver fins una pista forestal a tocar del pantà de Foix, a Castellet i la Gornal, on van calcinar-lo dins un vehicle.Pel que fa a l’acusació exercida per la família de la víctima, demana 25 anys de presó per a cadascun. En aquest cas, atribueix el crim al temor que Peral i López tenien que Rodríguez revelés detalls sobre la mort d’un venedor ambulant a Montjuïc l’any 2014, el qual va perdre al vida durant un operatiu policial on els dos patrullaven junts. Al mateix temps, l’acusació particular apunta que la relació sentimental entre Peral i Rodríguez passava per un mal moment, de manera que ella l’hauria matat per evitar que l’abandonés. Rosa Peral ha demanat ser absolta dels fets i ha acusat directament l’altre investigat, Albert López, d’haver matat Pedro Rodríguez . Segons l’escrit de defensa presentat a la jutgessa de Vilanova i la Geltrú que investiga el cas, Peral assegura que ella es va limitar a encobrir el crim que hauria comès López, sotmesa per la "por" de patir represàlies per part de qui havia estat amant seu. La dona acusa la seva exparella d’estar "malaltissament obsessionat amb ella" i considera que va matar Rodríguez perquè no suportava que fos el seu nou xicot ni que tinguessin plans de formar una família.Per la seva banda, López també ha demanat ser absolut i ha assegurat que Peral va actuar sola. Argumenta que ella va matar Rodríguez en el marc d’una discussió de parella, sense que ell tingués res a veure. López assegura que va anar al lloc dels fets després que ella li hagués trucat confessant el crim. Segons la defensa de López, la va intentar convèncer d’explicar els fets a la policia, però ella s’hi va negar repetidament. Finalment, López va decidir confessar-ho, però, abans que anés a comissaria, va ser Peral qui el va incriminar per evitar que la delatés. L’advocat de López ho atribueix tot a una estratègia d’ella i demana la seva absolució.

